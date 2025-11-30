Franco Colapinto cumplió y terminó 14° en el GP de Qatar de la F1 con el Alpine

Franco Colapinto y otra carrera desde atrás en la Fórmula 1, ahora en Qatar.

Franco Colapinto largó 20° desde los boxes con el Alpine y terminó 14° en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, luego de una muy mala clasificación en el autódromo de Lusail, Doha. El piloto argentino de 22 años no estuvo a la altura de las circunstancias y quedó muy lejos de su compañero galo Pierre Gasly, quien partió desde la novena colocación con el mejor monoplaza de la escudería francesa. Las modificaciones técnicas en el monoplaza rosa en el parque cerrado llevaron a que el pilarense arrancara en los pits.

Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1: el resumen de su carrera

El piloto argentino partió desde los boxes en el 20° y último lugar, por lo que el primer objetivo fue simplemente acercarse al pelotón que ya estaba dentro de la pista. Tras el choque entre su compañero Gasly y Nico Hulkenberg (Sauber), el ex Williams al menos avanzó dos posiciones aunque paró en ese momento en la séptima vuelta. Con la entrada del Safety Car (Auto de Seguridad), el bonaerense al menos tuvo tranquilidad de cara al relanzamiento.

Con el transcurrir de los giros, el ritmo y la velocidad del bonaerense fueron positivos. En la vuelta 32, "Fran" ingresó por segunda vez a los pits, al igual que sus adversarios. El tiempo de detención fue normal y "Colapa" retornó al asfalto en buenas condiciones. A medida que fue pasando la carrera, como suele suceder, el andar del coche rosa fue decayendo. Por lo tanto, Franco apenas se limitó a seguir en la pista, aprovechó el desastre de Lance Stroll (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls) y culminó 14° con una tarea satisfactoria en líneas generales.

Las posiciones finales del GP de Qatar 2025 de la F1

Max Verstappen (Red Bull). Oscar Piastri (McLaren). Carlos Sainz Jr. (Williams). Lando Norris (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes). George Russell (Mercedes). Fernando Alonso (Aston Martin). Charles Leclerc (Ferrari). Liam Lawson (Racing Bulls). Yuki Tsunoda (Red Bull). Alexander Albon (Williams). Lewis Hamilton (Ferrari). Gabriel Bortoleto (Sauber). Franco Colapinto (Alpine). Esteban Ocon (Haas). Pierre Gasly (Alpine).

*Abandonaron Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Sauber), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La última competencia de la Fórmula 1 en el 2025 será el domingo 7 de diciembre desde las 10 horas de Argentina con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online será de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Así terminó Colapinto en todas sus carreras con Alpine