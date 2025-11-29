Colapinto, hundido tras quedar último en la qualy del GP de Qatar de la Fórmula 1: "No Estuve"

Franco Colapinto vivió una de sus jornadas más difíciles desde que desembarcó en la Fórmula 1: terminó último en la clasificación del Gran Premio de Qatar, un golpe en la parte final de la temporada para el piloto argentino de Alpine. En diálogo con la prensa, el argentino se mostró visiblemente afectado y reconoció que la culpa fue completamente suya. Con autocrítica y frustración, repasó una qualy que lo dejó “triste” y sin respuestas tras múltiples errores en pista.

La noche en Lusail dejó un sabor amargo para Colapinto, quien completó una de las sesiones de clasificación más complicadas desde su llegada a la F1. El argentino no logró encontrar ritmo, cometió errores en sus primeras dos vueltas rápidas y tampoco pudo cerrar un intento competitivo en su último giro.

“Manejé mal, manejé mal toda la qualy… No estuve fino, me fui afuera dos veces y tampoco cerré bien la última vuelta”, expresó el piloto de Alpine en un testimonio crudo y honesto con el medio ESPN. Su rostro lo decía todo: frustración, bronca y, sobre todo, la sensación de haber dejado pasar una oportunidad importante.

Un Alpine inestable, pero Colapinto asumió la responsabilidad

Aunque Alpine viene arrastrando problemas de rendimiento durante la temporada, Colapinto evitó culpar al auto o al equipo. El ex corredor de Williams, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos Grandes Premios, esta vez prefirió centrarse en su propia actuación, algo poco habitual en un ambiente donde siempre hay excusas al alcance de la mano.

El argentino insistió en que el último lugar de la qualy fue todo su responsabilidad, reconociendo que nunca llegó a sentirse cómodo sobre el asfalto qatarí. Sin embargo, desde el box de Alpine destacaron que su ritmo en tandas largas había sido sólido durante los entrenamientos. Por eso, la expectativa era pelear algo más que el fondo del pelotón.

Presión, desgaste y un circuito que no perdona

El circuito de Lusail es conocido por su trazado rápido, curvas que requieren máxima precisión y áreas de escape que castigan cualquier desliz. Allí, un error deja huella inmediata en el cronómetro. Colapinto lo vivió en carne propia. Sus dos salidas de pista en los primeros intentos condicionaron todo el resto de la sesión. Con neumáticos dañados y sin referencias frescas, llegar a un giro competitivo se volvió prácticamente imposible.

Además, Qatar suele presentar uno de los ambientes más demandantes de la temporada: calor extremo, humedad muy alta y un asfalto abrasivo que obliga a los pilotos a mantenerse en constante concentración. Para Colapinto, esa suma terminó desencadenando la peor qualy de su joven ciclo en la Fórmula 1.

¿A qué hora corre la Fórmula 1 la próxima carrera en el Gran Premio de Qatar?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Qatar, que tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail primero bajo el formato sprint y luego la carrera del domingo. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la penúltima fecha del campeonato: