La sorpresiva declaración de Franco Colapinto en la previa al Gran Premio de Qatar: "Hago lo que puedo"

Colapinto volverá a las pistas este fin de semana.

Luego de la lamentable experiencia en el GP de Las Vegas, donde Alex Albon lo chocó en la largada y condicionó el rendimiento del A525 por toda la carrera, Franco Colapinto arribó a Lusail para la disputa del Gran Premio de Qatar. Mientras Alpine iniciaba los preparativos para lo que será el penúltimo fin de semana de acción de la Fórmula 1, el pilarense tuvo su propio entrenamiento físico, aunque de una manera muy curiosa.

En uno de los momentos libres que encontró, el piloto argentino aprovechó para reunirse con su preparador físico y disputar un partido de pádel, uno de los deportes que más disfruta practicar por fuera del automovilismo. En Doha, Colapinto hizo dupla con Miguel Ángel Presencia Leal y las imágenes del dobles fueron compartidas por Premier Padel, la organización oficial del tour de pádel en el mundo.

De hecho, en una de las publicaciones, hicieron la presentación del pilarense al escribir “Aura infinita desde la pista hasta la cancha de pádel antes del GP de Qatar”, mientras que en otra directamente elogiaron a Franco: “Tremendo jugador sos”. Ante semejantes halagos, el piloto de Alpine compartió el video en una story y contestó: “Yo hago lo que puedo, Migue podría ser pro tranquilamente”.

Ahora bien, Colapinto no fue el único piloto de la F1 que tuvo protagonismo dentro de la cancha de pádel, puesto que también estuvo presente Pierre Gasly. Esto no significa que solamente Alpine haya dado tiempo libre a sus pilotos para jugar al pádel, una actividad que también disfrutaron Yuki Tsunoda (Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Williams), lo cual fue compartido por Premier Padel.

El desafío de Franco en Qatar

A diferencia de lo sucedido en Las Vegas, donde la lluvia complicó parte del fin de semana, el Circuito Internacional de Lusail se encuentra en una zona de clima árido y caluroso, con el extra de que la arena se filtra constantemente en la pista. Esto supone una combinación muy dañina para los neumáticos, que tendrán un límite de 25 vueltas, lo que obligará a que cada piloto pase al menos dos veces por boxes.

A esto se suma que Franco Colapinto tendrá poco tiempo para acostumbrarse al circuito, puesto que el Gran Premio de Qatar se correrá bajo el formato de carrera sprint, lo que significa que solamente habrá una sesión de prácticas libres. Esto se debe a que el viernes se realizará la clasificación a la sprint, mientras que el sábado ya será la sprint y la clasificación para la carrera del domingo.