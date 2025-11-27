Reserva de Boca vs. River: dónde ver por TV y online: a qué hora es y formaciones del Superclásico

Boca y River en el último Superclásico en reserva, en septiembre.

¿Tenías planes para este jueves por la noche? Cancelalos, porque en esta jornada donde no hay fútbol de primera división, se juegan las semifinales del Torneo Proyección de Reserva, que tendrá como plato fuerte el Superclásico entre Boca y River. Una rivalidad que atraviesa divisiones y que definirá una de las dos plazos para la final de este campeonato.

El rival del ganador enfrentará en la final al vencedor de la serie entre Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors. El torneo se juega con el mismo formato que en la versión de primera, con dos grupos de los cuales salieron ocho clasificados por zona y a partir de ahí empezaron a jugar los playoff, con los 30 equipos de primera, más Colón y Ferro como invitados (en total fueron 32).

Qué jugadores se podrán ver

Del lado de Boca, estará el arquero Leandro Brey, que ya tuvo varios partidos en Primera y tiene una presencia decisiva bajo los tres palos, sumando minutos en esta categoría para mantener el ritmo. Y que se destacó a nivel juvenil siendo figura del equipo campeón Intercontinental juvenil en 2023. Lo acompañan jóvenes como Dylan Gorosito, una de las figuras en el pasado Mundial Sub 20 con Argentina, y otras grandes promesas como Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y el atacante Valentino Simoni.

Leandro Brey, presente en el Superclásico.

Respecto a River, contará con el aporte de Ruberto, además de futbolistas como Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Thiago Costa, Agustín Obregón, Ulises Giménez y Facundo González, todos ellos con pasado en citaciones dentro del plantel de Primera División. De esre modo, hay promesa de buen fútbol asegurado en un partido que se jugará en Boca Predio, en Ezeiza.

Cómo llegan al Superclásico

Boca no logró superar a River en los últimos sierte partidos que se midieron en Reserva, con una racha de dos empates en 2023, tres derrotas en 2024 y una caída y una igualdad en 2025. El último antecedente en el Boca Predio terminó 1-1: Ulises Giménez, en contra, abrió el marcador para el local y Alexander Woiski igualó a cinco minutos del final.

Por dónde ver y a qué hora se juega Boca vs River

Estadio: Boca Predio

Árbitro: Manuel Prieto

Hora: 20

Televisación: LPF Play, TNT Sports, ESPN y Disney+

Formaciones:

Boca Juniors: Brey; Gorosito, Herrera, Mendía, Zampieri; Dalmasso, Calegari, Aranda; Flores, Simoni y Gelini.

River Plate: Beltrán; Funes, Giménez, González, Bajú; De La Cuesta, J. Meza; Freitas, Pereyra; Dadín y Ruberto.