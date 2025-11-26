Conocé todos los detalles de la iniciativa que comenzará en el verano.

Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, anunció que pondrá a disposición de la Fundación Fangio un vehículo Sprinter que realizará viajes especiales desde Mar del Plata hacia el Museo en Balcarce durante la temporada de verano 2026.

La iniciativa busca facilitar el acceso de turistas e incrementar la cantidad de visitantes al Museo del ídolo de la Fórmula 1, integrando la experiencia cultural con la oferta turística de "La Feliz" En este contexto, la acción se desarrolla en alianza con el Mar del Plata Bureau, que participará en la coordinación logística de los traslados para asegurar la eficiencia y calidad del servicio.

“Para Prestige Auto es un orgullo enorme acompañar a la Fundación Fangio en esta iniciativa. Queremos que más personas puedan vivir la emoción de recorrer el Museo y conocer de cerca la historia de nuestro máximo ídolo del automovilismo", señaló el presidente y CEO de Prestige Auto, Daniel Herrero.

¿Cómo funcionará el nuevo servicio de traslado entre Mar del Plata y Balcarce?

Con el eje central del proyecto destinado a propiciar la apertura hacia empresas y emprendedores de Balcarce que puedan ofrecer servicios relacionados con el turismo en la temporada de verano 2026, la apuesta de Mercedes-Benz a través de Prestige Auto será cumplimentar cinco ejes troncales:

Conectividad: traslados regulares en verano entre Mar del Plata y Balcarce.

Difusión cultural: acercar la historia y el patrimonio del automovilismo argentino a nuevos públicos.

Visibilidad institucional: consolidar a Prestige Auto como aliado estratégico de la Fundación Fangio.

Integración regional: fortalecer la oferta conjunta de Mar del Plata y Balcarce como destinos complementarios.

Desarrollo local: fomentar la participación de empresas y emprendedores balcarceños en la cadena de valor turística.

“El vehículo que Prestige Auto pone a disposición de la Fundación nos permitirá acercar aún más la figura de Fangio a los visitantes, ampliando la experiencia cultural y turística que ofrecemos durante el verano”, repasó el presidente de la Fundación Museo Juan Manuel Fangio, Juan José Carli.

El acto de entrega y el viaje inaugural se llevaron a cabo en el marco del festejo por el 39° aniversario del Museo Fangio, reforzando el valor histórico y cultural de la institución y marcando el inicio de este nuevo servicio.