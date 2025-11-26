Rolls-Royce lanzó su nueva casa rodante de lujo

La nueva casa rodante de lujo de Rolls-Royce.

Viajar en la Motorhome Rolls-Royce 2026 promete cambiar para siempre la manera de entender el lujo en movimiento. La legendaria marca británica, reconocida por sus vehículos exclusivos y acabados artesanales, se adentra en el segmento de las casas rodantes con un modelo que combina diseño futurista y tecnología de última generación.

Esta motorhome no es un simple vehículo recreativo, sino más bien un hogar rodante que ofrece una experiencia comparable a un hotel cinco estrellas. El uso de materiales nobles como madera maciza y cuero curtido a mano, junto con un interior que funciona como un apartamento móvil, la destacan en un mercado dominado por marcas premium como Mercedes-Benz y Volvo.

Las características de la casa rodante de lujo

El motor híbrido que equipa esta motorhome garantiza un desplazamiento suave incluso en terrenos irregulares, mientras que el sistema de suspensión inteligente adapta el vehículo a cualquier superficie, manteniendo la estabilidad absoluta del interior. Además, la conducción es sorprendentemente intuitiva para un vehículo de este tamaño y categoría.

En el interior, la tecnología domina cada detalle: las luces se controlan por voz, las persianas electrocrómicas se ajustan automáticamente según la luz exterior y la cocina, aunque compacta, está equipada con electrodomésticos de alta gama. Un sistema de gestión energética permite monitorear en tiempo real el consumo de agua, electricidad y combustible, optimizando la autonomía del vehículo.

Uno de los espacios más impactantes es el salón convertible que durante el día funciona como zona de estar con sofás envolventes y sistema de sonido inmersivo, y por la noche se transforma en una habitación principal elegante y amplia. El baño, con acabados en mármol ligero y grifería minimalista, incluye una ducha con funciones de hidromasaje y una cabina sellada que previene movimientos indeseados del agua.

Si bien la producción oficial comenzará a mediados de 2026, la marca ya anticipa una lista de espera que podría superar los seis meses para versiones personalizadas, mientras que los modelos estándar tendrán tiempos algo menores. Este detalle refleja el carácter artesanal del proceso de fabricación, que prioriza la exclusividad y el detalle por sobre la producción masiva.

Para quienes creen que esta motorhome es solo para viajes largos, Rolls-Royce aclara que su diseño también la hace ideal para estancias cortas o funcionar como oficina móvil. Además, la seguridad no queda atrás: incorpora sensores de visión nocturna, asistente de mantenimiento de carril y un piloto semiautónomo avanzado.