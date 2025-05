Vuelve el histórico Rolls Royce de Ricardo Fort: así es el modelo 2025 "hecho en Argentina"

Cómo es el Rolls Royce de Ricardo Fort reversionado a 2025.

El histórico Rolls Royce que usaba Ricardo Fort vuelve reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, reimaginado y ensamblado en Argentina siendo la perfecta fusión entre el lujo clásico y la innovación moderna. El empresario se convirtió en un ícono de la farándula argentina y tuvo su frase icónica "yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce" en el programa de Marcelo Tinelli. Su vehículo regresa con un motor eléctrico de alto rendimiento, interiores personalizados con tecnología inmersiva y un diseño que rinde tributo al excéntrico magnate mediático, este modelo no solo revive la opulencia de Fort, sino que también representa un salto hacia la sostenibilidad y la producción nacional. Un ícono de elite, pensado para quienes no quieren pasar desapercibidos.

Tecnología y confort

Pantallas OLED curvas para conductor y pasajeros.

Sistema de sonido 4D Bespoke con vibración háptica en asientos.

Asistente por voz con IA personalizada (con frases de Fort, opcional).

Refrigerador y cafetera integrados.

Asientos en cuero vegano con memoria, calefacción, ventilación y masaje.

Motor y rendimiento

Motor eléctrico dual con tracción integral (o híbrido enchufable opcional).

700 HP y aceleración de 0 a 100 km/h en 4.2 segundos.

Autonomía estimada: 650 km con carga completa.

Suspensión adaptativa con lectura predictiva del terreno.

Producción local y sostenibilidad

Fabricado en alianza con una automotriz de lujo en Córdoba o General Pacheco.

Materiales reciclados y procesos con baja huella de carbono.

Paneles interiores de madera de reforestación nacional y cuero vegetal de origen local.

Precio supuesto y disponibilidad

Precio estimado: USD 540.000 (versión base) / USD 650.000 (full Fort Edition).

Edición limitada de 10 unidades, entrega por reserva anticipada.

Disponibilidad: a partir del segundo semestre de 2025.

Así es el modelo creado con la inteligencia artificial del Chat GPT.

Diseño y presencia

Carrocería imponente con pintura perlada blanca y detalles cromados dorados.

Llantas de 24" diseñadas con el logo RF (Ricardo Fort).

Iluminación LED ambiental en formato “estrella” en el techo interior.

Sistema de puertas traseras suicidas motorizadas.

Vuelve el histórico Blackberry: así es el modelo 2025 del celular "hecho en Argentina"

El histórico celular Blackberry vuelve reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, y combina la nostalgia del teclado físico con la tecnología actual, diseñado y producido en el país para quienes valoran la escritura veloz, la seguridad y un estilo con identidad local. Ofrece un rendimiento sólido, autonomía real y un diseño que mezcla lo clásico con lo contemporáneo, todo a un precio accesible para el mercado argentino.

Fabricado en Tierra del Fuego, con precio competitivo en pesos argentinos ($499.999), se consigue en cuotas sin interés en todo el país y en preventa desde la app oficial. Compatible con redes 5G y WiFi 6. Un teclado físico retroiluminado con sistema háptico inteligente, pantalla OLED táctil de 5.2” compatible con stylus, lector de huella lateral y chip de seguridad local para encriptación de datos. Incluye BBM Red, una nueva app de mensajería descentralizada y sin rastreo. Cuerpo de aluminio reciclado con textura de cuero vegano nacional, disponible en 3 colores: Negro Tango, Malbec Rojo y Pampa Arena. Compacto, elegante, pensado para quien escribe y no sólo desliza.