¿Cuánto dólares necesita San Lorenzo para levantar sus inhibiciones?

San Lorenzo cuenta con 14 inhibiciones para levantar en este mercado

Si se revisa los registros de la FIFA es posible apreciar que San Lorenzo es uno de los clubes que más inhibiciones registra en el fútbol argentino al punto que dispone de 14 y es necesario que las cancele para que pueda levantar la prohibición de no poder sumar refuerzos en este mercado de pases. Algo que Damián Ayude le pide a los dirigentes porque necesita elevar la jerarquía de un plantel que tiene menos a medida que pasan las temporadas.

"Nos encontramos con lo que imaginamos. El club está complicado, pero tenemos las ganas y utilizando el sentido común y administrando bien. Había 7 millones en caja y tratamos de resolver los aguinaldos y acortar la deuda con los jugadores que asciende a dos o tres meses. Estamos reestructurando para ponernos al día", expresó Sergio Costantino, nuevo presidente provisorio del "Ciclón", en charla con No Veo La Hora.

Rodríguez reclama más de medio millón para levantar su inhibición

De acuerdo con la información que el sitio partidario Mundo Azulgrana brinda, San Lorenzo necesita 3.3 millones de dólares para cancelar cada una de las 14 inhibiciones que se registran en la FIFA. No obstante, habría un detalle que puede ser más que favorable para el club porque la cifra a colocar podría bajar a 2.2 millones y que el resto se vaya pagando en cuotas. Esto mostraría una buena voluntad de los nuevos directivos de querer ponerse al día con sus obligaciones pendientes.

Aunque hay comentarios que señalan que el gran problema de San Lorenzo es la deuda que dispone con Diego Rodríguez que se marchó en el 2021 y que en la actualidad reclama 700 mil dólares. El gran obstáculo es que no confía en la palabra del club y pretende cobrar la deuda en un solo pago. Una decisión que proviene de viejos acuerdos celebrados y que ninguno fue respetado.

"La dirigencia debe recuperar la confianza y del cuerpo técnico que tiene que seducir al jugador que venga; nosotros cumplir y darle las herramientas necesarias", señaló Sergio Costantino. El club comenzó a moverse y en las últimas horas pudo cancelar una deuda salarial con Alexis Cuello con el fin de evitar que obtenga la libertad de acción.

¿Jhohan Romaña puede ser clave?

Uno de los jugadores que puede darle grandes soluciones a San Lorenzo en el mercado de pases es Romaña que se encuentra en el radar de River porque es un refuerzo que Marcelo Gallardo le pidió a los dirigentes. Sin embargo, los detalles de los llamados exponen que no hay grandes avances porque los clubes no se ponen de acuerdo en el precio de la operación.

En River están dispuestos a colocar poco más de 3 millones de dólares por un 80% del pase, mientras que San Lorenzo pretende una cifra cercana a los 5 millones pero que deben ser libres de todo tipo de retención. Las diferencias provocan que desde el "Millonario" comience a bajar el énfasis por la contratación del defensor y explore la llegada de otras alternativas.