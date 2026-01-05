Calendario de San Lorenzo en 2026: fechas de partidos, fixture, rivales y competencias

San Lorenzo tiene por delante un año de grandes desafíos en lo deportivo, mientras en lo institucional su presente y futuro es pura incertidumbre. Con el club ahora a cargo de Sergio Constantino tras declararse la acefalía que dejó afuera a Marcelo Moretti, el club enfrenta inhibiciones y la necesidad de vender para acomodar las finanzas, lo que hace difícil la planificación para el equipo de Damián Ayude.
Pese a las grandes dificultades que atravesó a lo largo del año, el conjunto azulgrana consiguió clasificar a la Copa Sudamericana de este año, lo que le permiitirá un buen ingreso económico. Y a esta competencia, se le sumará la presencia del equipo en el torneo Apertura y en la Copa Argentina durante el primer semestre, por lo que tendrá un calendario apretado en las próximas semanas.
Los partidos de San Lorenzo en el primer semestre de 2026
Torneo Apertura
- San Lorenzo vs. Lanús - Fin de semana del 25 de enero.
- Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo - Semana del 28 de enero.
- San Lorenzo vs. Central Córdoba - Fin de semana del 1 de febrero.
- Huracán vs. San Lorenzo (interzonal) - Fin de semana del 8 de febrero.
- Unión vs. San Lorenzo - Fin de semana del 15 de febrero.
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- San Lorenzo vs. Instituto - Semana del 25 de febrero.
- Talleres vs. San Lorenzo - Fin de semana del 1 de marzo.
- San Lorenzo vs. Independiente - Fin de semana del 8 de marzo.
- Boca vs. San Lorenzo - Semana del 11 de marzo.
- San Lorenzo vs. Defensa y Justicia - Fin de semana del 15 de marzo.
- Deportivo Riestra vs. San Lorenzo - Fin de semana del 22 de marzo.
- San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata - Fin de semana del 5 de abril.
- Newell's vs. San Lorenzo - Fin de semana del 12 de abril.
- San Lorenzo vs. Vélez - Fin de semana del 19 de abril.
- Platense vs. San Lorenzo - Fin de semana del 26 de abril.
San Lorenzo en la Copa Sudamericana
El elenco azulgrana aún no tiene definidos a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Ciclón se encuentra 37º en el ranking Conmebol y podría llegar a ser cabeza de serie en caso de que alguno de uno de los tres equipos que juegan fase previa y están mejor rankeados que el "Cuervo" no pasen la fase previa. Ellos son Olimpia (15°), Atlético Nacional (30°) y América de Cali (36°).
Las fechas de la Copa Sudamericana son las siguientes:
- Fase previa: 3 al 5 de marzo.
- Sorteo de grupos: semana del 18 de marzo.
- Inicio de grupos: 7 de abril.
- Última fecha de grupos: 26 al 28 de mayo.
- Sorteo de octavos: semana del 6 de junio.
- Final: 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.
Copa Argentina 2026
- San Lorenzo enfrenta a Deportivo Rincón de Los Sauces (Neuquén) con fecha a confirmar.