Calendario de San Lorenzo en 2026: fechas de partidos, fixture, rivales y competencias

Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo.

San Lorenzo tiene por delante un año de grandes desafíos en lo deportivo, mientras en lo institucional su presente y futuro es pura incertidumbre. Con el club ahora a cargo de Sergio Constantino tras declararse la acefalía que dejó afuera a Marcelo Moretti, el club enfrenta inhibiciones y la necesidad de vender para acomodar las finanzas, lo que hace difícil la planificación para el equipo de Damián Ayude.

Pese a las grandes dificultades que atravesó a lo largo del año, el conjunto azulgrana consiguió clasificar a la Copa Sudamericana de este año, lo que le permiitirá un buen ingreso económico. Y a esta competencia, se le sumará la presencia del equipo en el torneo Apertura y en la Copa Argentina durante el primer semestre, por lo que tendrá un calendario apretado en las próximas semanas.

Los partidos de San Lorenzo en el primer semestre de 2026

Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Lanús - Fin de semana del 25 de enero. Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo - Semana del 28 de enero. San Lorenzo vs. Central Córdoba - Fin de semana del 1 de febrero. Huracán vs. San Lorenzo (interzonal) - Fin de semana del 8 de febrero. Unión vs. San Lorenzo - Fin de semana del 15 de febrero. San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero. San Lorenzo vs. Instituto - Semana del 25 de febrero. Talleres vs. San Lorenzo - Fin de semana del 1 de marzo. San Lorenzo vs. Independiente - Fin de semana del 8 de marzo. Boca vs. San Lorenzo - Semana del 11 de marzo. San Lorenzo vs. Defensa y Justicia - Fin de semana del 15 de marzo. Deportivo Riestra vs. San Lorenzo - Fin de semana del 22 de marzo. San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata - Fin de semana del 5 de abril. Newell's vs. San Lorenzo - Fin de semana del 12 de abril. San Lorenzo vs. Vélez - Fin de semana del 19 de abril. Platense vs. San Lorenzo - Fin de semana del 26 de abril.

San Lorenzo en la Copa Sudamericana

El elenco azulgrana aún no tiene definidos a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Ciclón se encuentra 37º en el ranking Conmebol y podría llegar a ser cabeza de serie en caso de que alguno de uno de los tres equipos que juegan fase previa y están mejor rankeados que el "Cuervo" no pasen la fase previa. Ellos son Olimpia (15°), Atlético Nacional (30°) y América de Cali (36°).

San Lorenzo vuelve a la Copa Sudamericana que ganó en 2002.

Las fechas de la Copa Sudamericana son las siguientes:

Fase previa: 3 al 5 de marzo.

Sorteo de grupos: semana del 18 de marzo.

Inicio de grupos: 7 de abril.

Última fecha de grupos: 26 al 28 de mayo.

Sorteo de octavos: semana del 6 de junio.

Final: 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Copa Argentina 2026