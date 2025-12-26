El nuevo presidente de San Lorenzo profundizó sobre la crisis que dejó Moretti: "Complicado"

El nuevo presidente de San Lorenzo profundizó sobre la crisis que dejó Moretti

Sergio Costantino tomó las riendas de la presidencia de San Lorenzo después de la acefalía producto de la crisis que heredó de Marcelo Moretti y ahora opinó acerca de esta situación. El directivo que estará a cargo de manera transitoria hasta las próximas elecciones rompió el silencio en una reciente entrevista en la que dio detalles de lo que viven a nivel institucional. A su vez, dejó en claro que ya piensan en el 2026 y los posibles refuerzos.

Con los torneos locales y la Copa Sudamericana en el horizonte, Damián Ayude también trabaja para pelear en todos los frentes para lo que sin dudas necesitará incorporar jugadores.. Según aseguró en diálogo con DSports, no la tendrá nada fácil, pero confía en salir adelante.

"Nos encontramos con lo que imaginamos. El club está complicado, pero tenemos las ganas y utilizando el sentido común y administrando bien. Había 7 millones en caja y tratamos de resolver los aguinaldos y acortar la deuda con los jugadores que ascidende a dos o tres meses. Estamos reestructurando para ponernos al día", esbozó Costantino acerca de la actualidad de San Lorenzo en su charla con el ciclo No Veo La Hora.

Por otro lado, el flamante presidente contó que hay 14 inhibiciones vigentes que superan los 3 millones de dólares y están "tratando de levantarlas sin tocar o perjudicar el patrimonio del club". Igualmente, el mandamás está convencido que saldrán de esta situación y no descarta la chance de presentarse en las elecciones. Por último, dejó de lado completamente a Moretti y se refirió a los posibles refuerzos: "La dirigencia debe recuperar la confianza y del cuerpo técnico que tiene que seducir al jugador que venga; nosotros cumplir y darle las herramientas necesarias".

Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo

Presidente: Sergio Gabriel Costantino. Vicepresidenta 1.ª: Valeria Leonor Carta Moglietta. Vicepresidente 2.º: Marcelo Pablo Vázquez. Secretario: Martín Ariel Saiz. Prosecretario: José Antonio Capria. Tesorero: Enrique Gustavo Ronzoni. Protesorero: Ariel Esteban Schale. Secretaria de Actas: Vanesa Soledad Sánchez Hermida. Intendente: Christian Ariel Evangelista. Subintendente: Rodrigo Nicolás Bouzas. Vocales: Ulises Darío Morales, Ezequiel Sabor, Cipriano Fernando Pommies, Victoria Florencia Gabriel, Axel Schale, Dante Antonio Gutiérrez Mónaco, Jonathan Francisco Lirosi, Armando Muzoglu, Marlene Carla Mansilla y Guillermo Daniel Pérez.

* Además, se resolvió que Costantino y Vázquez serán los representantes de San Lorenzo ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

