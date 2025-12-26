El nuevo presidente de San Lorenzo profundizó sobre la crisis que dejó Moretti: "Complicado"

Sergio Costantino tomó las riendas de la presidencia de San Lorenzo después de la acefalía producto de la crisis que heredó de Marcelo Moretti y ahora opinó acerca de esta situación. El directivo que estará a cargo de manera transitoria hasta las próximas elecciones rompió el silencio en una reciente entrevista en la que dio detalles de lo que viven a nivel institucional. A su vez, dejó en claro que ya piensan en el 2026 y los posibles refuerzos.
Con los torneos locales y la Copa Sudamericana en el horizonte, Damián Ayude también trabaja para pelear en todos los frentes para lo que sin dudas necesitará incorporar jugadores.. Según aseguró en diálogo con DSports, no la tendrá nada fácil, pero confía en salir adelante.
El nuevo presidente de San Lorenzo habló de la crisis que dejó Moretti
"Nos encontramos con lo que imaginamos. El club está complicado, pero tenemos las ganas y utilizando el sentido común y administrando bien. Había 7 millones en caja y tratamos de resolver los aguinaldos y acortar la deuda con los jugadores que ascidende a dos o tres meses. Estamos reestructurando para ponernos al día", esbozó Costantino acerca de la actualidad de San Lorenzo en su charla con el ciclo No Veo La Hora.
Por otro lado, el flamante presidente contó que hay 14 inhibiciones vigentes que superan los 3 millones de dólares y están "tratando de levantarlas sin tocar o perjudicar el patrimonio del club". Igualmente, el mandamás está convencido que saldrán de esta situación y no descarta la chance de presentarse en las elecciones. Por último, dejó de lado completamente a Moretti y se refirió a los posibles refuerzos: "La dirigencia debe recuperar la confianza y del cuerpo técnico que tiene que seducir al jugador que venga; nosotros cumplir y darle las herramientas necesarias".
Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo
- Presidente: Sergio Gabriel Costantino.
- Vicepresidenta 1.ª: Valeria Leonor Carta Moglietta.
- Vicepresidente 2.º: Marcelo Pablo Vázquez.
- Secretario: Martín Ariel Saiz.
- Prosecretario: José Antonio Capria.
- Tesorero: Enrique Gustavo Ronzoni.
- Protesorero: Ariel Esteban Schale.
- Secretaria de Actas: Vanesa Soledad Sánchez Hermida.
- Intendente: Christian Ariel Evangelista.
- Subintendente: Rodrigo Nicolás Bouzas.
- Vocales: Ulises Darío Morales, Ezequiel Sabor, Cipriano Fernando Pommies, Victoria Florencia Gabriel, Axel Schale, Dante Antonio Gutiérrez Mónaco, Jonathan Francisco Lirosi, Armando Muzoglu, Marlene Carla Mansilla y Guillermo Daniel Pérez.
* Además, se resolvió que Costantino y Vázquez serán los representantes de San Lorenzo ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El calendario de San Lorenzo en el Apertura y la Sudamericana 2026
- Fecha 1 - San Lorenzo vs. Lanús - Fin de semana del 25 de enero.
- Fecha 2 - Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo - Semana del 28 de enero.
- Fecha 3 - San Lorenzo vs. Central Córdoba - Fin de semana del 1 de febrero.
- Fecha 4 - Huracán vs. San Lorenzo (interzonal) - Fin de semana del 8 de febrero.
- Fecha 5 - Unión vs. San Lorenzo - Fin de semana del 15 de febrero.
- Fecha 6 - San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- Fecha 7 - San Lorenzo vs. Instituto - Semana del 25 de febrero.
- Fecha 8 - Talleres vs. San Lorenzo - Fin de semana del 1 de marzo.
- Fecha 9 - San Lorenzo vs. Independiente - Fin de semana del 8 de marzo.
- Fecha 10 - Boca vs. San Lorenzo - Semana del 11 de marzo.
- Fecha 11 - San Lorenzo vs. Defensa y Justicia - Fin de semana del 15 de marzo.
- Fecha 12 - Deportivo Riestra vs. San Lorenzo - Fin de semana del 22 de marzo.
- Fecha 13 - San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata - Fin de semana del 5 de abril.
- Fecha 14 - Newell's vs. San Lorenzo - Fin de semana del 12 de abril.
- Fecha 15 - San Lorenzo vs. Vélez - Fin de semana del 19 de abril.
- Fecha 16 - Platense vs. San Lorenzo - Fin de semana del 26 de abril.