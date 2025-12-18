Sonríe San Lorenzo en medio de la crisis: el refuerzo que puede llegar libre

San Lorenzo atraviesa una fuerte crisis a raíz de los problemas dirigenciales, pero igualmente Damián Ayude no deja de pensar en el año 2026. Los de Boedo jugarán tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana y el DT sabe que necesita refuerzos para pelear en todos los frentes. A días de que termine el año se abrió una puerta para un futbolista que puede llegar en condición de libre de cara a la temporada venidera.

El jugador que se acercó al "Ciclón" en las últimas horas es nada más y nada menos que Kevin "Facha" Gutiérrez, capitán de Defensa y Justicia que fue ofrecido y tiene chances de ser parte del equipo. Con la cercanía de la finalización de su vínculo con el "Halcón", (31/12/2025) el mediocampista se perfila para llegar a la institución en las próximas horas. Por supuesto, dependerá de algunas cuestiones y de que llegue a un acuerdo con quien quede a cargo de la cúpula.

Por qué Kevin Gutiérrez puede ser refuerzo de San Lorenzo en el mercado de pases

El mediocampista quedará en libertad de acción cuando comience el 2026 y no está en los planes del elenco de Florencio Varela renovar o retenerlo. Por este motivo, desde el medio Doble Amarilla confirmaron que hubo un acercamiento al "Ciclón" para vestir su camiseta el año próximo. De esta manera, la buena noticia es que no tendrán que pagarle por él a su club, pero obviamente se harán cargo del salario una vez que se concrete la operación. Igualmente, hasta el momento es sólo un ofrecimiento que, para lo que tendrá por delante el conjunto de Boedo, puede ser fundamental.

Con respecto a las desvinculaciones, todo indica que el colombiano Jhohan Romaña será una de ellas pensando en lo que viene. El defensor ya se despidió por medio de sus redes sociales y el posible destino sería Arabia Saudita por una importante suma teniendo en cuenta que la institución necesita una venta grande. Por otro lado, Gastón Hernández es otro de los candidatos a irse y uno de los interesados en contar con él es Boca Juniors, pero dependerá también de las negociaciones.

Kevin Gutiérrez puede llegar libre a San Lorenzo en el mercado de pases

Los números de Kevin Gutiérrez en su carrera

Clubes : Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club, Godoy Cruz y Defensa y Justicia.

: Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club, Godoy Cruz y Defensa y Justicia. Partidos jugados : 214.

: 214. Goles : 6.

: 6. Asistencias: 11.

