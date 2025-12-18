Epic Games regala un juego hasta el 19 de diciembre 2025

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Si sos usuario de Epic Games Store no podés perderte esta oportunidad: hasta el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 13 tenés un regalo imperdible para sumar a tu biblioteca. Es que la plataforma regala un título que podés descargar y guardar para siempre, sin necesidad de pagar ni suscripción especial.

Tenés tiempo hasta un rato después del mediodía para quedarte sin costo con el videojuego Jotunnslayer: Hordes of Hel. Se trata de un roguelike de acción y supervivencia contra hordas de enemigos inspirado en la mitología nórdica. En cada partida tenés que enfrentar oleadas de criaturas y jefes míticos, ganar bendiciones de dioses vikingos y mejorar a tu personaje para sobrevivir lo máximo posible. La mecánica recuerda a juegos como Vampire Survivors, con combates frenéticos y progresión de habilidades.

¿De qué se trata Jotunnslayer: Hordes of Hel?

Jotunnslayer te pone en la piel de distintos héroes malditos que deben superar pruebas impuestas por los dioses nórdicos. El objetivo es abrirte paso entre hordas de enemigos, completar misiones dentro de cada partida y enfrentarte a bosses poderosos en escenarios oscuros y hostiles. A medida que progresás, desbloqueás mejoras, habilidades y combinaciones de equipo que cambian tu estilo de juego.

El juego se lanzó originalmente en 2025 y acumuló buenas reseñas por su ritmo acelerado y rejugabilidad. Aunque normalmente es de pago, la promoción actual lo habilita gratis por un día en la Epic Games Store si lo reclamás dentro del periodo de la oferta.

Jotunnslayer: Hordes of Hel es un roguelike de acción y supervivencia contra hordas de enemigos inspirado en la mitología nórdica.

Cómo descargarlo gratis

Entrá a la Epic Games Store desde tu navegador o la app de escritorio. Iniciá sesión con tu cuenta de Epic (si no tenés, creá una gratis). Buscá Jotunnslayer: Hordes of Hel o ingresá directamente a la página del juego. Click en “Obtener” (o “Get”) para reclamarlo como gratuito. Confirmá el pedido y listo: va a quedar en tu biblioteca para siempre. Si querés, descargalo e instalalo desde la app de Epic para poder jugarlo.

Consejos para aprovechar la oferta

La promoción es por tiempo limitado , así que hacelo cuanto antes antes de que cambie por otro juego.

Una vez agregado, el juego queda definitivamente en tu cuenta, aunque lo descargues después.

Con esta movida, Epic sigue su tradición de ofrecer juegos gratis para atraer jugadores y mantener activa su comunidad. Si te gustan los títulos de acción con progresión roguelike, vale totalmente la pena reclamarlo ahora y ver si te engancha.