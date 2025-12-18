Maradona anotó un gol en aquel Mundial.

El próximo año, la Selección Argentina regresará a Dallas para el Mundial 2026, puesto que disputará dos partidos de la fase de grupos ante Austria y Jordania después de su debut frente a Argelia en Kansas. El retorno al suelo texano reactiva no solo expectativas deportivas después de la conquista de Qatar 2022, sino también uno de los episodios más traumáticos de la historia del conjunto nacional.

Durante la edición de Estados Unidos 1994, el equipo dirigido por Alfio Basile había iniciado el torneo con paso firme, con victorias ante Grecia y Nigeria que lo dejaban bien perfilado en el grupo. En el debut, Diego Armando Maradona había marcado un gol inolvidable frente a los griegos, el último de su carrera en Copas del Mundo, celebrado con una imagen que quedó inmortalizada con su festejo frente a la cámara.

Sin embargo, todo comenzó a decaer después del triunfo sobre los nigerianos, cuando la enfermera Sue Ellen Carpenter tomó al Diego del brazo y lo retiró del campo para realizarle un control antidoping. La escena, transmitida en vivo, encendió las alarmas y se transformó en una postal imborrable del Mundial, aun cuando en ese momento no había confirmaciones oficiales.

Apenas dos días después, el lunes 27 de junio de 1994 en Dallas, se confirmó el resultado positivo por efedrina y la inmediata expulsión del capitán argentino del torneo. Años más tarde, Fernando Signorini reveló detalles polémicos sobre la contraprueba al señalar irregularidades en el procedimiento y sostener que el entorno dirigencial permitió que Maradona fuera expuesto a un control direccionado, pese a pedidos para que se analizaran muestras de otros jugadores.

Incluso el “Pelusa” había roto el silencio en el hotel de la ciudad de Texas con una frase que quedó marcada a fuego en la historia del fútbol argentino: “Me cortaron las piernas”. Dolido y convencido de una injusticia, aseguró que se había preparado como nunca para ese Mundial y que la sanción no solo lo dejó fuera del torneo, sino que selló su despedida definitiva de la Selección Argentina.

Maradona no volvió a jugar una Copa del Mundo.

Los resultados de la Selección Argentina en EE.UU. 1994

La Selección Argentina había iniciado el Mundial de Estados Unidos 1994 con un arranque ideal. En el debut goleó 4-0 a Grecia, con el recordado gol de Diego Maradona y el triplete de Gabriel Batistuta, y en la segunda fecha superó 2-1 a Nigeria con dos goles de Claudio Caniggia en un partido exigente que lo dejó prácticamente clasificado y con puntaje perfecto, mostrando solidez colectiva y un liderazgo claro dentro del campo.

No obstante, el impacto anímico por la salida de Maradona se trasladó al juego y a los resultados: derrota 2-0 ante Bulgaria en el cierre del Grupo D, caída al tercer puesto y cruce inmediato con Rumania, ganador del Grupo A. En octavos de final, la “Albiceleste” no pudo con los rumanos y volvió a perder por 3-2, despidiéndose así de un Mundial que cambió de rumbo de manera abrupta.