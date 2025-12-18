Inicio de año renovado: los objetos que tenés que eliminar de tu casa el 1 de enero, según el Feng Shui.

El comienzo de un nuevo año suele venir acompañado de una sensación compartida: la necesidad de ordenar, soltar y abrir espacio a algo distinto. Para el Feng Shui, esa intuición no es casual. El 1° de enero es considerado un momento clave para activar un nuevo ciclo energético dentro del hogar, no a través de grandes reformas, sino mediante gestos simples y conscientes.

Lejos de las limpiezas profundas o los cambios drásticos, que pueden quedar para más adelante, esta práctica se apoya en acciones pequeñas pero cargadas de simbolismo. La casa, entendida como una extensión de quien la habita, responde a esos movimientos mínimos que marcan intención y dirección.

Qué hacer en año nuevo para renovar las energías, según el Feng Shui

Mover algo: el gesto más simple y poderoso

Según el Feng Shui, iniciar el año con un objeto cambiado de lugar es una forma directa de poner en circulación la energía. No importa el tamaño ni el valor del elemento: puede ser una planta, un cuadro, un adorno o incluso un mueble apenas corrido unos centímetros.

Lo importante es que el movimiento sea deliberado y visible. Ese pequeño desplazamiento funciona como una señal: algo deja de estar fijo, se habilita el cambio y se rompe la inercia del año anterior. La idea es clara: cuando algo se mueve en el espacio, también se moviliza a nivel simbólico y emocional.

Actualizar lo cotidiano para soltar lo viejo

Otro punto central del Feng Shui para el primer día del año es reemplazar un objeto que ya cumplió su ciclo. No se trata de comprar cosas nuevas, sino de observar qué elementos del hogar están gastados, rotos o asociados a una etapa que ya terminó.

Cambiar algo que usás todos los días tiene un impacto especial, porque renueva la energía de lo cotidiano. Puede ser una toalla, un repasador, una vela, un mantel o cualquier objeto funcional que haya perdido vitalidad.

Pequeños cambios con gran carga simbólica

Algunas modificaciones sencillas que el Feng Shui asocia con nuevos comienzos son:

Reemplazar una lámpara quemada , para activar claridad y visión.

Cambiar el felpudo de la entrada , como símbolo de apertura a nuevas oportunidades.

Renovar el aroma del hogar, usando un incienso, difusor o sahumerio distinto, que marque un “nuevo clima” emocional.

No es necesario hacer todo a la vez. Basta con elegir un gesto que represente lo que querés atraer: orden, calma, movimiento, expansión o renovación.

Un ritual simple para marcar un nuevo ciclo

Para el Feng Shui, el verdadero cambio no está en la magnitud de la acción, sino en la intención con la que se realiza. El 1° de enero ofrece una oportunidad simbólica para alinear espacio y deseo, y empezar el año con una casa que acompañe ese impulso de transformación.

A veces, mover una planta o cambiar un objeto alcanza para decirle al hogar, y a uno mismo, que algo nuevo está empezando.