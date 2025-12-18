Un reconocido piloto murió luego de un brutal accidente aéreo: estaba junto con sus hijos de 14 y 5 años

El automovilismo volvió a tener un día trágico y en este caso con el trágico fallecimiento de un reconocido piloto de NASCAR. Se trata de Greg Biffle quien falleció luego de que su avión ejecutivo Cessna C550 intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte.

En el aparato viajaban seis personas, incluyendo al propio Biffle, su esposa Cristina, y sus hijos Emma y Ryder. La aeronave se incendió tras estrellarse y las imágenes del accidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una ola de conmoción entre fanáticos y colegas. Garrett Mitchell, un amigo cercano de Biffle, expresó en Facebook: “Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”, confirmando la presencia de la familia del piloto en el vuelo. Por su parte, el sheriff Darren Campbell confirmó que “ha habido víctimas mortales”, aunque aún no se difundieron identidades oficiales.

El avión había partido minutos después de las 10 de la mañana y realizaba un itinerario complejo que incluía vuelos desde Sarasota (Florida) a las Bahamas, luego a Fort Lauderdale y finalmente a Statesville. Según la FAA, el accidente ocurrió a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte y es investigado junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El siniestro tuvo lugar en medio de un campo de golf, específicamente en el noveno hoyo del Lakewood Golf Club, que quedó cubierto de escombros. Golfistas que estaban cerca se tiraron al suelo asustados ante el bajo vuelo y la caída del avión. Un testigo, Joshua Green, contó: “Nos quedamos en plan: ‘¡Dios mío! Vuela demasiado bajo’. Fue aterrador”. El avión pertenece a Greg Biffle a través de su empresa GB Aviation Leasing, que tiene registrada la misma dirección que él. Biffle es una leyenda de NASCAR, reconocido como uno de los 75 mejores pilotos de la categoría en 2023, con 19 victorias en la Cup Series y títulos en las series Xfinity y Craftsman Truck.

Su carrera comenzó gracias al apoyo de Benny Parsons, quien lo descubrió mientras crecía en Vancouver, Washington. Con 56 triunfos en las tres principales categorías de NASCAR, Biffle se retiró de la Cup Series, pero volvió en 2019 para ganar una carrera con Kyle Busch Motorsports, demostrando que seguía vigente al volante. Se espera que sea incluido en el Salón de la Fama de NASCAR. Además de su carrera en las pistas, Greg Biffle fue conocido por sus labores de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024, el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005.