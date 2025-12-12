Los refuerzos que busca San Lorenzo hoy en el mercado de pases 2026: posibles altas y rumores

Damián Ayude espera refuerzos.

San Lorenzo resiste frente a todo. El conjunto azulgrana atraviesa por una de las peores situaciones económicas de su historia, pero en el plano deportivo parece hacer milagro con poco y aspira a tener un buen 2026 en ese plano. Mientras Marcelo Moretti resiste como presidente del club, el equipo parece hacerse fuerte en la adversidad y logró una meritoria clasificación a la Copa Sudamericana. Un objetivo que lo obliga a de mínima tener un plantel competitivo.

El Ciclón busca levantar sus inhibiciones para poder salir a buscar nombres en este mercado de pases. El entrenador Damián Ayude logró potenciar lo que tenía, más algunos juveniles, lo que le permitió realizar un buen semestre. Pero sabe que con doble competencia (triple, si se suma la Copa Argentina) el plantel actual es corto. Y ante la posibilidad de algunas salidas, comienza a negociar por algunos jugadores de cara al 2026.

Qué jugadores pueden irse de San Lorenzo

Para poder traer refuerzos, el primer objetivo del club es vender a Jhohan Romaña al fútbol árabe, algo que está muy avanzado. A esto se suma que Gastón Hernández es seguido de cerca por varios equipos, la posición de marcador central es una de las prioridades. Ayude pide traer refuerzos en las zonas en que pierda jugadores, con el fin de no perder competividad, y la zaga central fue una de los fortalezas de este equipo.

Romaña, con un pie afuera.

Los jugadores que San Lorenzo quiere traer

En este marco, la opción que aparece es la de Nacho Vázquez. El defensor interesa y mucho por lo que San Lorenzo está dispuesto a utilizar a Tomás Silva en la negociación, ya que su préstamo en el Calamar termina a fin de año y en Saavedra tendrían pensado hacer uso de la opción de compra de u$s 400.000 por la mitad de su pase. El defensor de Platense había sido sondeado por Boca y Racing en el anterior mercado de pases.

Nacho Vázquez fue pilar del Platense campeón.

Por su parte, otro puesto que quieren potenciar es el de volante central y ahí surgió el nombre de Kevin Gutiérrez, capitán de Defensa y Justicia. Además, fue ofrecido el venezolano Miguel Navarro, lateral izquierdo de Talleres. Y de mitad para arriba, la idea es conseguir un volante mixto y también un centrodelantero. En este último caso, ya hubo algunas charlas, porque desde San Lorenzo tantearon la situación de Lucas Passerini, delantero de Belgrano de Córdoba.