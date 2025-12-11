San Lorenzo tiene en la mira al posible primer refuerzo para el 2026.

San Lorenzo intentará darle un gusto al entrenador Damián Ayude con el primer refuerzo del mercado de pases en el 2026, al margen de los problemas institucionales y las inhibiciones. El propio jugador reconoció el interés formal en las últimas horas y habrá que ver cómo progresarán las negociaciones en los próximos meses.

El protagonista es nada menos que Ignacio "Nacho" Vázquez, el defensor central de 28 años que fue el capitán del Platense campeón del fútbol argentino en el primer semestre del 2025. El zaguero fue uno de los baluartes del "Calamar" que hizo historia, aunque en la segunda mitad de la temporada el equipo no fue el mismo y quedó eliminado en la fase de grupos.

San Lorenzo quiere a Nacho Vázquez como refuerzo para el 2026: "Me contactaron"

El ex All Boys y Belgrano de Córdoba fue contundente al respecto del interés del "Ciclón" en el mercado de pases: “Me contactaron, incluso me llamó el técnico, pero hoy estoy enfocado en la final con Platense”. A la espera de Estudiantes de La Plata o Racing como rival para el Trofeo de Campeones del próximo 20 de diciembre, el líder del "Marrón" es uno de los apuntados ante la probable salida del colombiano Jhohan Romaña. Además, llegarán ofertas por el otro central titular, el juvenil Gastón Hernández.

Nacho Vázquez, figura y capitán del Platense campeón en el primer semestre.

En la negociación podría entrar Tomás Silva, el juvenil lateral izquierdo surgido en el "Cuervo" que estuvo a préstamo en el "Calamar" y cuya opción de compra es de 400.000 dólares por el 50% del pase. Cuando Racing y Boca sondearon a "Nacho" Vázquez a mediados del 2025, Platense lo tasó en 3 millones de dólares. Habrá que ver ahora cuál es la situación en ese sentido, aunque el futbolista se encuentra mentalizado en poder obtener el segundo trofeo del año con la camiseta del cuadro de Vicente López.

¿Cómo está San Lorenzo con las inhibiciones?

El club de Boedo aún está inhibido y necesita resolver 14 deudas para volver a inscribir futbolistas de cara al mercado de pases. Si bien Ayude ya dijo que es optimista para levantar las sanciones, para hacerlo deberán juntar unos 4 millones de dólares, por lo que Romaña es la gran carta hoy para acumular dinero en las debilitadas arcas azulgranas. En pararelo, también resta resolver la situación judicial del presidente Marcelo Moretti.

Los números de Nacho Vázquez en Platense