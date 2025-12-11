Docentes de Santa Cruz apuntaron contra Vidal por la falta de respuestas: "Sin sustento alimentario"

El conflicto entre los maestros y el gobierno de Claudio Vidal sigue escalando. Luego de un nuevo encuentro realizado en el marco de la conciliación obligatoria, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) afirmó que no hubo acercamientos por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE) y sostuvo que el organismo "abandonó el compromiso público de sostener los puestos de trabajo para el ciclo lectivo 2026".

Uno de los puntos planteados por ADOSAC fue la aplicación de recortes salariales durante el período de conciliación. El gremio afirmó que estos descuentos "son indiscriminados e ilegales, y violan la conciliación obligatoria". De esta manera, el sindicato indicó que "el silencio oficial" del gobernador Vidal ante este reclamo "deja a miles de familias en la incertidumbre absoluta".

En un comunicado, señaló que el Gobierno "miente sobre las fechas para mostrar que los descuentos se realizaron antes de la conciliación", afirmando que las actas oficiales marcan lo contrario. El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo ofreció "no descontar", mientras que la decisión de aplicar las reducciones se habría tomado tras la reunión del 20 de noviembre, ya dentro de los márgenes del procedimiento.

Luego, la entidad gremial exigió la devolución inmediata de los montos retenidos, al señalar que la medida "ha dejado sin sustento alimentario a muchos maestros de Santa Cruz". También cuestionó que, en lugar de pedir al CPE que cumpla con lo acordado, el Ministerio de Trabajo "amenaza con iniciar más expedientes contra el sindicato por el paro de repudio del 5 de diciembre".

Santa Cruz: cuestionamientos al Ministerio de Trabajo y falta de fecha de paritarias

ADOSAC también apuntó contra la cartera laboral provincial, afirmando que "lejos de ser un árbitro neutral, actúa en conjunto con la patronal". Por ese motivo, adelantó que denunciará a los funcionarios involucrados por mal desempeño.

El comunicado remarcó además la ausencia de una fecha definida para la primera paritaria del año próximo, pese a que -según el gremio- el CPE se había comprometido a fijarla en enero. Sin embargo, en la última reunión, el organismo habría señalado que "lo están estudiando". Para ADOSAC, esta situación refleja una "confusión de roles", dado que es el Ministerio de Trabajo quien debe convocar a las negociaciones.

En este panorama crítico, ADOSAC advirtió que "los docentes no se rinden" y confirmó que se prepara para continuar las medidas de fuerza en 2026. El gremio sostuvo que, si el Gobierno no garantiza la estabilidad laboral, no presenta una oferta salarial ni devuelve los descuentos cuestionados, "seguramente no habrá inicio del ciclo lectivo" el próximo año.

Ante este escenario, ADOSAC inició la presentación de telegramas obreros por cada docente afectado y anunció que el equipo legal del gremio ya trabaja en acciones judiciales para exigir la devolución inmediata de los haberes descontados. El secretario general del gremio, Walter Vargas, confirmó que habrá movilizaciones en toda la provincia, con una jornada de protesta que se intensificará el viernes.

“Vamos a salir a la calle de forma masiva. Esto no puede quedar así”, afirmó Vargas en el programa radial El Diario de la Mañana por FM El Portal. La conciliación obligatoria fue extendida hasta el 18 de diciembre, y el sindicato adelantó que evaluará los próximos pasos en asambleas y congreso provincial.