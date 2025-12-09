El conflicto entre los trabajadores municipales y las autoridades de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, sigue escalando. La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO), junto al cuerpo de delegados e integrantes de la mesa de negociación, decidió realizar un nuevo paro general por 96 horas: la medida inició este martes 9 de diciembre y se extenderá hasta el viernes 12.

Esta decisión se tomó apenas una semana después de que el gremio completara un paro de 72 horas, ejecutado ante la falta de avances en los compromisos asumidos por el Ejecutivo municipal. Según remarcaron desde el sindicato, "no solo no hubo respuestas" sino que varios puntos de las actas acuerdo permanecen completamente pendientes, lo que motivó la profundización del plan de lucha.

El delegado del sector Telefónica, Omar Khron, señaló que el reclamo principal es el incumplimiento del acta firmada el 12 de agosto, que establecía una recomposición salarial para todos los trabajadores municipales -incluidos quienes no adhieren al paro y también los funcionarios políticos-. "No vamos a doblegarnos ante un reclamo que es justo. Quien está en falta es el Ejecutivo, no los trabajadores", afirmó el dirigente gremial.

Además, responsabilizó al gobierno de Claudio Vidal. "Santa Cruz es una de las provincias más ricas del país y, sin embargo, seguimos viviendo así. Nos condicionan políticamente, no reclaman lo que corresponde y después el costo lo pagamos los trabajadores", criticó.

Consultado sobre el desgaste que genera un conflicto recurrente, Khron fue contundente: "Sí, cansa y molesta, pero muchos canalizamos esa bronca para luchar. En 25 años de municipal nunca vi un gobierno que no nos someta a esta situación. Son políticas que nos empobrecen y que vienen aplicando gobierno tras gobierno", afirmó en diálogo con El Caletense.

El sindicato también expresó un fuerte repudio ante lo que califican como "persecución y hostigamiento" hacia trabajadores municipales por parte de superiores. De esta manera, exigieron que estas prácticas cesen de inmediato y que se garantice un ámbito laboral libre de presiones.

Durante los próximos días, SOEMCO mantendrá el estado de alerta, movilización y sesión permanente, a la espera de que el Ejecutivo municipal brinde respuestas concretas a los reclamos acumulados. "El incumplimiento de las actas acuerdo es total y deja a los trabajadores en una situación de absoluta vulnerabilidad", señalaron voceros gremiales al medio La Vanguardia Noticias, justificando la continuidad del plan de lucha.

Municipales de Santa Cruz: reclamos salariales, aportes retenidos y falta de cobertura social

En su comunicado, el SOEMCO enumeró una serie de demandas que continúan sin resolución, entre ellas: