Gran noticia en Los Pumas: Albornoz irá a un grande de Francia y otro argentino lo reemplazará

Tomás Albornoz dejará Benetton Treviso rumbo al Toulon y Los Pumas siguen sumando movimiento: el club italiano ya apunta a otro argentino como reemplazo.

Los Pumas tienen un buen motivo para sonreir sobre el final del 2025. Tomás Albornoz, quien se adueñó de la 10 del seleccionado argentino, se marchará antes de lo imaginado de Benetton Rugby para jugar en Toulon, uno de los equipos más poderosos del Top 14 de Francia. seis meses antes de lo previsto. Además, el club italiano piensa en Nicolás Roger para que sea el reemplazo del tucumano.

Según reveló el medio Tribuna di Treviso, el Toulon presionó fuerte para adelantar la incorporación y, tras pagar una indemnización, Albornoz, una de las figuras emergentes de Los Pumas, dejará Benetton a finales de diciembre de 2025, seis meses antes de lo estipulado en su contrato, que vence en junio de 2026.

El conjunto francés, dirigido por Pierre Mignoni y con Sergio Parisse y Andrea Masi en el staff, insistió con cerrar el acuerdo cuanto antes y logró su objetivo gracias a la voluntad del propio jugador, decidido a dar el salto al Top 14, la liga más competitiva de Europa.

Para destrabar la salida anticipada, Toulon pagó una compensación económica al Benetton. Esto permitió que el club italiano obtuviera un rédito por la transferencia, algo que no habría ocurrido si Albornoz aguardaba hasta el final de su contrato para marcharse en condición de libre.

Antes de despedirse, el apertura, de 27 años, disputará dos partidos más con el conjunto de Treviso en el estadio Monigo: el duelo por la Challenge Cup ante Perpiñán, el 13 de diciembre, y el primer derby del United Rugby Championship frente a Zebre Parma, el 20 del mismo mes. Luego de esos encuentros, viajará a Francia, donde compartirá equipo con Ignacio Brex, el argentino que representa a Italia.

Un reemplazo argentino: quién es Nicolás Roger Farías

La salida del formado en Tucumán Rugby dejará un hueco sensible en el armado del Benetton. Y el candidato principal para ocupar su lugar también es argentino. El mismo informe de Tribuna di Treviso señala que el club apunta a Roger, apertura de 25 años que se destacó en Tarucas durante 2025, la franquicia argentina del Super Rugby Américas.

Cabe resaltar que Roger tiene pasado en el rugby italiano: jugó en CUS Torino y conoce la dinámica local, algo que seduce al Benetton para una adaptación inmediata. Además, tiene experiencia internacional: vistió la camiseta de Los Pumas en tres oportunidades y fue parte del Mundial Sub-20 con los Pumitas.

Con 1,77 m y 75 kg, se destaca por su movilidad, visión de juego y precisión en el envío a los palos. Su perfil encaja con la idea ofensiva del conjunto de Treviso, que busca continuidad en la posición sin resignar calidad.

Lo que significa el movimiento para Los Pumas

Aunque el pase es a nivel clubes, el impacto toca directamente al seleccionado argentino. Albornoz viene consolidándose como uno de los aperturas con mayor proyección y, tras varios rumores sobre su salida de Italia, su llegada al Top 14 poteciará su crecimiento competitivo.

El desafío será sostener la regularidad en un equipo con presión constante y planteles repletos de estrellas. Si logra asentarse, su nombre podría ganar aún más peso en la lucha por el número 10 de Los Pumas, donde comparte escenario con Santiago Carreras y el propio Roger.

Por su parte, la elección de otro argentino como posible reemplazo en el Benetton muestra el prestigio que mantienen los jugadores de nuestro país en el mercado internacional. La conexión entre franquicias italianas y argentinos continúa creciendo y cada temporada suma más protagonistas.