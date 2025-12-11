Javier Milei visitará el Reino Unido en 2026 y buscaría negociar la exportación de armas

El presidente Javier Milei visitará Reino Unido en 2026 y ya habría comenzado negociaciones con Londres para revisar la prohibición británica sobre la exportación de armas y componentes militares hacia Argentina, que rige desde 1982 tras la Guerra de Malvinas, según un medio inglés. De esta manera, se convertirá en el primer mandatario argentino en viajar a Londres desde 1998.

En este marco, Milei anunció que en abril o mayo de 2026 realizará una visita oficial al Reino Unido y, según declaró a The Telegraph, “no hay potencias mundiales sin poder militar” y “ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”. Allí buscará reunirse con el primer ministro Sir Keir Starmer y con líderes opositores como Nigel Farage, a quien elogió por su visión sobre el Brexit.

Javier Milei visitará el Reino Unido en 2026 y buscaría negociar la exportación de armas

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Javier Milei sobre la soberanía de las Malvinas

Milei hizo referencia a la soberanía de las Islas Malvinas y reafirmó que no está en negociación pero afirmó que la recuperación debe darse por vías diplomáticas y comerciales y remarcó un contraste con los otros gobiernos argentinos. “La mejor manera de mostrar voluntad es tener una relación comercial adulta”, señaló.

Desde Downing Street negaron que existan “conversaciones específicas” sobre relajar el control de exportaciones, aunque admitieron que se mantuvieron diálogos de defensa en 2025 y que habrá más en 2026. El gobierno británico reiteró que la autodeterminación de los isleños es incuestionable y recordó el referéndum de 2013 en el que la mayoría votó por seguir siendo parte del Reino Unido.

En esta misma línea, el medio británico The Economist publicó recientemente una nota en la que informó que el gobierno de Javier Milei busca reanudar el comercio de armas con Reino Unido, país que tiene vetada a la Argentina para esas negociaciones desde la Guerra de Malvinas. Según explicó el diario británico, el veto de Reino Unido hizo que la Argentina deba limitarse en las últimas décadas a comprar aviones y armamento chinos. Esto, según The Economist, habría alertado a Estados Unidos.

En un pasaje de la nota, el medio de Reino Unido menciona la "inusual perspectiva de Milei sobre las Islas" Malvinas y "el entusiasmo estadounidense por la modernización militar argentina", hechos que crearon la "oportunidad para un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur".