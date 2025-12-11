Una famosa cadena vende 12 empanadas al precio de 8 por una sola noche: cómo hacer para comprar.

En tiempos donde todo aumenta, una promoción tan absurda como real encendió la alarma de los fanáticos de las empanadas. Una reconocida cadena gastronómica ofrecerá la docena al precio de 8, pero solo durante la noche del jueves 18 de diciembre.

La propuesta incluye algunos de los sabores más celebrados de la casa, desde clásicos reinventados hasta combinaciones que rozan lo gourmet. Entre los infaltables se encuentran versiones que mezclan carne premium, bacon y cheddar; piezas inspiradas en la pizza de matambre ahumado con provolone gratinado; y recetas de cocción lenta con influencias mexicanas, acompañadas por porotos negros, achiote y cebolla encurtida.

Para los más osados, también habrá disponible una edición especial ultra crujiente, envuelta en masa hojaldrada y coronada con un topping picante que promete convertirse en tema de conversación. Una creación intensa y jugada, pensada para quienes buscan experiencias nuevas incluso en un clásico argentino.

Cuál es la mejor empanada de Argentina, según la Inteligencia Artificial

Según la inteligencia artificial, elegir “la mejor empanada de la Argentina” no es tarea sencilla porque el país es un mapa emocional y gastronómico donde cada provincia defiende su receta como un tesoro identitario. Sin embargo, al analizar miles de descripciones, rankings culinarios, preferencias de usuarios y características tradicionales, la IA coincide en que la empanada salteña picante se ubica al tope del podio. Su masa suave y apenas hojaldrada, su relleno jugoso gracias al recado cocido y su toque de comino hacen que, para los algoritmos sea casi imbatible.

Las empanadas de Mi Gusto se caracterizan por sus sabores extraordinarios.

De todos modos, la IA aclara que el debate está lejos de cerrarse. La empanada argentina es un fenómeno cultural más que una receta, y su valoración depende tanto del territorio como de la memoria afectiva. Hay quienes jamás cambiarían una carne cortada a cuchillo mendocina, una capresse porteña bien hecha o una de queso y cebolla recién salida del horno.