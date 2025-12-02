Rosalía las hizo: la receta paso a paso para hacer empanadas salteñas fácil y rápido

Rosalía pasó por la Argentina para promocionar su nuevo álbum Lux y en medio de todas las actividades que hizo también cocinó empanadas salteñas. Se trata de un clásico argentino que vos también podés preparar en tu casa. Conocé el paso a paso para prepararlas.

La cantante española hizo una colaboración con los influencers culinarios Ailu Tokman y Andrés Simón. “¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo empanadas salteñas?”, preguntaron en el posteo donde aseguraron que las empanadas "salieron increíbles".

“Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increíble. Te admiramos muchísimo Rosalía, gracias por tu humildad, tus charlas, tus risas, y por sobre todo, por tu música tan increíble que no paramos de escuchar”, escribieron en la publicación. Además, la pareja de influencers adelantó que dentro de algunos días saldrá otro video junto a la estrella española.

La receta para empanadas salteñas que cocinó Rosalía

Ingredientes

Para la masa

1/2 Taza de agua.

1/2 Taza de grasa de pella derretida.

1cda de sal.

500gr harina.

Para el relleno

500gr de carne (puede ser nalga, cuadrada, bola de lomo o molida sin grasa).

1 cebolla grande.

1cda de pimentón, comino y sal.

200gr papa (previamente blanqueada en cubitos chiquitos).

2 tallos verdes de cebolla de verdeo.

1 huevo duro (rallado).

Las empanadas salteñas son un clásico argentino y tienen su secreto

Preparación paso a paso