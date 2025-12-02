Rosalía las hizo: la receta paso a paso para hacer empanadas salteñas fácil y rápido

Rosalía pasó por la Argentina para promocionar su nuevo álbum Lux y en medio de todas las actividades que hizo también cocinó empanadas salteñas. Se trata de un clásico argentino que vos también podés preparar en tu casa. Conocé el paso a paso para prepararlas.
La cantante española hizo una colaboración con los influencers culinarios Ailu Tokman y Andrés Simón. “¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo empanadas salteñas?”, preguntaron en el posteo donde aseguraron que las empanadas "salieron increíbles".
“Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increíble. Te admiramos muchísimo Rosalía, gracias por tu humildad, tus charlas, tus risas, y por sobre todo, por tu música tan increíble que no paramos de escuchar”, escribieron en la publicación. Además, la pareja de influencers adelantó que dentro de algunos días saldrá otro video junto a la estrella española.
La receta para empanadas salteñas que cocinó Rosalía
Ingredientes
Para la masa
- 1/2 Taza de agua.
- 1/2 Taza de grasa de pella derretida.
- 1cda de sal.
- 500gr harina.
Para el relleno
- 500gr de carne (puede ser nalga, cuadrada, bola de lomo o molida sin grasa).
- 1 cebolla grande.
- 1cda de pimentón, comino y sal.
- 200gr papa (previamente blanqueada en cubitos chiquitos).
- 2 tallos verdes de cebolla de verdeo.
- 1 huevo duro (rallado).
Preparación paso a paso
- Picar la cebolla y saltearla con un poco de aceite y bastante pimentón.
- Por otro lado, cortar la carne bien chica a cuchillo e incorporar a la cebolla ya salteada, con el comino y sal.
- Cocinar las papas cortadas en cubos pequeños, en agua hirviendo, solo por 5 minutos.
- Mezclar todo y dejar que la carne se cocine a fuego bajo por 15 minutos.
- Sumar por encima la parte verde de la cebolla de verdeo y el huevo duro rallado.
- Retirar del fuego y dejar enfriar.
- Aprovechar el tiempo y precalentar el horno a 250 °C.
- Rellenar las tapas de empanada.
- Cocinar en horno a 250 °C durante unos 12 minutos o freír en abundante grasa.