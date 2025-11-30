Rosalía cantó un clásico del folklore argentino.

Rosalía está en Argentina en medio de una gira de prensa tras el lanzamiento de su disco LUX y su nombre resonó en todos los rincones del país en ese contexto. De esa manera, muchos usuarios de redes mostraron su fanatismo por la famosa cantante y así se viralizó la interpretación de Rosalía del clásico del folklore Alfonsina y el mar.

Una cuenta fan de la española compartió en Twitter el video del momento, que data del año 2013. Aún no tenía reconocimiento como cantante y la artista ya demostraba su acercamiento a los sonidos autóctonos de las distintas partes del mundo; en este caso, cantando este clásico escrito y compuesto por Félix Luna y Ariel Ramírez.

Al mismo tiempo, en las redes sociales pueden encontrarse varias interpretaciones de Alfonsina y el mar por parte de Rosalía; uno de ellos data del 2022, es decir que la artista continuó poniendo su voz a este clásico cuando se hizo famosa. Se trata de una zamba icónica del repertorio argentino, dedicada a la reconocida poeta Alfonsina Storni, quien terminó con su vida en el mar.

Rosalía y su nuevo disco, LUX

Rosalía lanzó LUX, su nuevo álbum, un proyecto de gran escala en el que fusiona espiritualidad, arte e historia. En esta producción, la artista catalana se embarca en un experimento poco habitual: interpretar canciones en 13 idiomas distintos, seleccionados por su carga simbólica y la intensidad emocional que transmiten.

Tapa de LUX de Rosalía.

Tras tres años de Motomami, la cantante vuelve con una propuesta que otra vez desafía las convenciones. Inspirada en mujeres de diferentes culturas y momentos históricos, Rosalía construye un álbum donde el lenguaje funciona como un puente entre lo divino y lo terrenal. Entre los 15 temas que componen LUX se escuchan catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán, entre otras lenguas.

Según explicó la propia artista, cada idioma representa a una figura femenina que la marcó: el francés evoca a Juana de Arco, el mandarín a Sun Bu’er y el ucraniano a Olga de Kiev. Con esta elección, Rosalía busca rendir homenaje a diversas culturas a través de sus lenguas. Pero además de su intención artística, el uso de tantos idiomas también apunta a algo más íntimo: la manera en que una lengua extranjera puede despertar emociones distintas y generar nuevas formas de expresión.