Rosalía está en Argentina en medio de una gira de prensa tras el lanzamiento de su disco LUX y su nombre resonó en todos los rincones del país en ese contexto. De esa manera, muchos usuarios de redes mostraron su fanatismo por la famosa cantante y así se viralizó la interpretación de Rosalía del clásico del folklore Alfonsina y el mar.
Una cuenta fan de la española compartió en Twitter el video del momento, que data del año 2013. Aún no tenía reconocimiento como cantante y la artista ya demostraba su acercamiento a los sonidos autóctonos de las distintas partes del mundo; en este caso, cantando este clásico escrito y compuesto por Félix Luna y Ariel Ramírez.
Al mismo tiempo, en las redes sociales pueden encontrarse varias interpretaciones de Alfonsina y el mar por parte de Rosalía; uno de ellos data del 2022, es decir que la artista continuó poniendo su voz a este clásico cuando se hizo famosa. Se trata de una zamba icónica del repertorio argentino, dedicada a la reconocida poeta Alfonsina Storni, quien terminó con su vida en el mar.
Rosalía y su nuevo disco, LUX
Rosalía lanzó LUX, su nuevo álbum, un proyecto de gran escala en el que fusiona espiritualidad, arte e historia. En esta producción, la artista catalana se embarca en un experimento poco habitual: interpretar canciones en 13 idiomas distintos, seleccionados por su carga simbólica y la intensidad emocional que transmiten.
Tras tres años de Motomami, la cantante vuelve con una propuesta que otra vez desafía las convenciones. Inspirada en mujeres de diferentes culturas y momentos históricos, Rosalía construye un álbum donde el lenguaje funciona como un puente entre lo divino y lo terrenal. Entre los 15 temas que componen LUX se escuchan catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán, entre otras lenguas.
Según explicó la propia artista, cada idioma representa a una figura femenina que la marcó: el francés evoca a Juana de Arco, el mandarín a Sun Bu’er y el ucraniano a Olga de Kiev. Con esta elección, Rosalía busca rendir homenaje a diversas culturas a través de sus lenguas. Pero además de su intención artística, el uso de tantos idiomas también apunta a algo más íntimo: la manera en que una lengua extranjera puede despertar emociones distintas y generar nuevas formas de expresión.