Lux, el nuevo disco de Rosalía, tiene 13 idiomas diferentes.

Rosalía presentó Lux, su nuevo álbum, una obra ambiciosa que combina arte, historia y espiritualidad. En este trabajo, la artista catalana se animó a un desafío inusual: cantar en 13 idiomas distintos, cada uno elegido por su carga simbólica y su poder emocional.

A tres años de Motomami, Rosalía regresa con una propuesta que vuelve a romper moldes. Inspirada en figuras femeninas de distintas épocas y culturas, la cantante construyó un disco donde el lenguaje se convierte en puente entre lo sagrado y lo humano. Catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán son solo algunos de los idiomas que aparecen a lo largo de las 15 canciones que integran Lux.

“Me faltaron todos los demás. Si hubiera podido, habría puesto el mundo entero en este disco”, contó Rosalía en una entrevista con el podcast musical del New York Times. Para lograrlo, trabajó junto a traductores profesionales y enfatizó que el proceso fue completamente artesanal, sin recurrir a inteligencia artificial.

Qué representan los diferentes idiomas en el nuevo álbum de Rosalía

Cada idioma, explicó, representa a una mujer que la inspiró: el francés a Juana de Arco, el chino a Sun Bu’er y el ucraniano a Olga de Kiev. La artista buscó así rendir homenaje a distintas culturas a través de sus voces y lenguas.

Pero más allá del plano artístico, la elección de múltiples idiomas conecta con algo más profundo: las emociones que genera expresarse en una lengua extranjera. Un estudio realizado por Preply, la plataforma global de enseñanza de idiomas, señala que hablar otro idioma despierta sentimientos positivos y transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo.

De acuerdo con la encuesta, que incluyó a más de 3.600 personas en todo el mundo, casi un tercio de los consultados aseguró que aprender otro idioma los ayuda a tener una mente más abierta (29,5%), a sentirse más conectados con los demás (29%) y a sentirse orgullosos de sí mismos (27,2%).

“El idioma no es solo una herramienta de comunicación, sino también un reflejo emocional y personal”, explica Yolanda Del Peso Ramos, portavoz de Preply. “Puede darnos seguridad, confianza o hacernos sentir parte de una comunidad”.

El estudio también reveló que el 28% de los participantes se siente más seguro al usar otro idioma, el 27% más inteligente y el 19% más empoderado. Es decir, aprender una lengua no solo amplía horizontes, también fortalece la identidad y la autoestima.

Rosalía parece haber entendido esto mejor que nadie. En Lux, utiliza el lenguaje como símbolo de conexión y empatía. “Es por amor y curiosidad: querer entender mejor al otro. A través de entender al otro, quizás puedes entenderte mejor a ti mismo y aprender a amar mejor”, expresó.

Con este disco multilingüe, Rosalía no solo muestra su versatilidad artística, sino que propone algo más grande: una invitación a mirar el mundo desde la diversidad, a través de las palabras que nos unen más allá de cualquier frontera.