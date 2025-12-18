Racing va por un refuerzo que buscó River: oferta millonaria en el mercado de pases

Racing avanza fuerte en el mercado de pases por un refuerzo que River siguió de cerca y que Gustavo Costas pidió como prioridad.

Racing se mueve con decisión en el mercado de pases y apunta alto. A pedido expreso de Gustavo Costas, la dirigencia inició gestiones formales para quedarse con Matko Miljevic, un mediocampista creativo que estuvo en el radar de River Plate y hoy es figura en Huracán. Con una oferta millonaria sobre la mesa, la "Academia" busca dar un golpe estratégico para reforzar su plantel de cara a 2026.

Luego de asegurar la continuidad de Costas como entrenador, Racing decidió acelerar en el mercado de pases con un objetivo claro: sumar jerarquía en la mitad de la cancha. El DT considera clave incorporar un volante ofensivo que aporte juego, desequilibrio y gol, y en ese contexto el nombre de Miljevic se posicionó en lo más alto de la lista.

El conjunto de Avellaneda viene de ser subcampeón del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, y entiende que necesita reforzar zonas puntuales para sostener su protagonismo tanto a nivel local como internacional.

La oferta millonaria de Racing a Huracán

La noticia la confirmó Germán García Grova, periodista cercano a representantes que, a través de sus redes, informó que Racing acercó una propuesta formal que ronda los 4,5 millones de dólares por la ficha de Miljevic. La dirigencia pudo ofertar dicho número luego de aceptar los 4 millónes de dólares que Inter de Porto Alegre ofreció por Johan Carbonero.

Existen contactos directos entre Sebastián Saja y Daniel Vega, directores deportivos de Racing y Huracán, respectivamente. La cifra refleja la importancia que el cuerpo técnico y la dirigencia le asignan a la operación, y marca una diferencia respecto a otros interesados que solo realizaron sondeos informales.

El pedido de Costas y el rol que tendría en Racing

Para el entrenador, Miljevic encaja a la perfección en su idea de juego. Se trata de un futbolista con capacidad para jugar entre líneas, buena pegada desde media distancia y visión para el último pase, características que Racing busca potenciar en su esquema ofensivo.

Además, el volante cuenta con experiencia internacional: tuvo pasos por CF Montreal, Newell’s Old Boys y también suma minutos con la selección mayor de Estados Unidos, un detalle que eleva su perfil dentro del mercado.

La postura del jugador y un escenario favorable

Desde el entorno del futbolista ven con muy buenos ojos la posibilidad de un cambio de aire en este mismo mercado de pases. Racing aparece como un destino atractivo no solo desde lo deportivo, sino también desde lo económico: el club atraviesa un presente financiero sólido y está en condiciones de mejorar sensiblemente el contrato del jugador.

Ese contexto coloca al club racinguista en una posición ventajosa para cerrar la negociación, siempre y cuando Huracán acepte las condiciones finales de la transferencia.

Miljevic, un nombre que también sedujo a River

No es la primera vez que Miljevic aparece en la órbita de un grande. En mercados anteriores, River Plate evaluó seriamente la posibilidad de sumarlo, al igual que Boca Juniors, aunque por distintos motivos las negociaciones nunca prosperaron.

Mientras tanto, el mediocampista ofensivo de 24 años, nacido en Estados Unidos y formado en Argentinos Juniors, continuó su crecimiento futbolístico con la camiseta de Huracán, donde se consolidó como titular y se transformó en una de las piezas más determinantes del equipo.

Los números de Matko Miljevic

En su carrera profesional, Matko Miljevic acumula 102 partidos oficiales a nivel clubes, con 12 goles y 10 asistencias, sumando sus etapas en Argentinos Juniors, CF Montreal, Newell’s y Huracán. Además, registra un gol en dos presentaciones con la selección absoluta de los Estados Unidos.