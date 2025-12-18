El banco central sueco mantiene el tipo de interés oficial en el 1,75% y no prevé cambios en breve

La bandera sueca se ve en Gamla Stan, la Ciudad Vieja de Estocolmo, Suecia

El Banco de Suecia mantuvo el jueves el tipo de interés oficial en el 1,75% y dijo que esperaba que se mantuviera en el nivel actual durante algún tiempo.

El banco central dijo que la recuperación económica había comenzado tras un periodo de crecimiento lento, mientras que la inflación se acercaba al objetivo del 2%.

"El Comité Ejecutivo del Riksbank ha decidido mantener el tipo de interés oficial en el 1,75% y se espera que permanezca en este nivel durante algún tiempo", señaló el banco central en un comunicado.

En una encuesta realizada por Reuters, los analistas coincidían en que no habría cambios en el tipo de interés oficial y que la próxima subida se produciría a principios de 2027.

Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta, sobre todo por el comercio mundial, la guerra en Ucrania y el riesgo de una corrección del mercado de valores tecnológicos sobrevalorados.

El Riksbank publicará su próxima decisión de política monetaria el 29 de enero.

Reuters