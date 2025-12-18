Las risas de un aula improvisada resuenan por un gimnasio cálido en La Plata, al compás de suaves indicaciones: “Inhala… exhala… muy bien”. En ese espacio, María Pilar observa cómo sus alumnos más longevos se estiran, se apoyan, se levantan con esfuerzo y orgullo. Lo que para muchos podría ser un simple ejercicio, para ellos es una pequeña victoria de independencia.

Ese gimnasio no es cualquiera: nació de una cicatriz profunda. Aquel día en que su auto volcó y giró cinco veces, María Pilar no solo ganó una segunda oportunidad, sino que descubrió su misión. Transformó el dolor en pasión, y hoy entrena a personas que, a veces, sienten que ya no ocupan un lugar central en las prioridades de la sociedad. Su meta ya no es la estética: es devolver autonomía, dignidad y movimiento a quienes creían que sus cuerpos ya no podían responder.

María Pilar Rosales nació el 18 de mayo de 1995 en La Plata. Desde chica le gustaba la música, pero también el deporte; siempre hizo todo con intensidad. “En La Plata no existía la carrera de Musicoterapia y, hasta hoy, sigue sin dictarse. Por eso me fui a Capital apenas terminé el secundario”, empezó relatando. Se recibió de Licenciatura en Musicoterapia en la Facultad de Medicina, y desde el principio sabía que quería trabajar con adultos mayores. Sin embargo, la vida la llevó primero a trabajar con chicos.

Todo cambió después de un accidente automovilístico. “Fue un vuelco muy grande, el auto giró cinco veces. Una persona hizo una mala maniobra y todos tuvimos que tirarnos a la banquina. Yo no llegué a tiempo, perdí el control. Los médicos siempre me dicen: estás viva de milagro”, relató. Aquella experiencia la obligó a frenar y revisar cada aspecto de su vida: su trabajo, su cuerpo, su vida. Entró en un pozo depresivo muy grande, y durante meses lo único que la sacaba de la casa era entrenar. Es por ello, que Pilar dice que el deporte se convirtió en su refugio y, poco a poco, en su nueva pasión profesional.

Se formó como entrenadora personal, instructora de pilates y fitness funcional. “Siempre fui muy hincha pelota con la técnica, sobre todo. Veía a alguien entrenando medio medio y yo iba y ayudaba. Entonces dije: voy a frenar con musicoterapia, y voy a formarme de verdad, porque si quiero dar clases, tengo que estar formada”, aseguró. Su sólida base en medicina y musicoterapia le permitió un enfoque diferente para trabajar con personas mayores.

En 2024 abrió su propio gimnasio en La Plata. Pensado para adultos mayores, rápidamente tuvo lista de espera. Hoy combina las clases presenciales con entrenamientos a domicilio y un trabajo personalizado que busca algo más que resultados físicos: “Con ellos no se trata de estética, sino de autonomía. Que puedan ir al baño solos, caminar, sentarse, pararse. Cosas que para nosotros son obvias y para ellos marcan la diferencia entre depender de alguien o no”.

Uno de los casos que marcó un antes y un después en su carrera es el de Nilda, una alumna que había llegado en silla de ruedas y a quien los médicos le habían dicho que no volvería a caminar. “Le pedí a la hija que me diera la oportunidad de intentarlo, sin prometer nada. Con trabajo y paciencia, Nilda pasó de no poder levantarse a volver a bailar”, contó Pilar. Un video que muestra esa transformación se volvió viral y cambió todo: “Ese día estaba en casa tomando un té verde y mi celular no paraba de sonar. Un amigo me escribió: ‘¡Acabás de salir en un diario de Rosario!’. A partir de ahí empezaron a llegar mensajes de todo el país”.

Desde entonces su cuenta de Instagram, @pilar.coach, explotó. “Por día se suman entre 100 y 200 seguidores. Me llena de alegría, aunque a veces no doy abasto para responder a todos los mensajes. Pero me gusta el ida y vuelta, y grabar los entrenamientos: a las familias les da tranquilidad y a los alumnos les hace sentir que lo que hacen importa”.

Pilar trabaja con paciencia, respeto y humor. “Los trato como pares, no con lástima. Al principio algunos son tímidos, pero después se rompen el cascarón. Yo entreno a la gente como me gustaría que me entrenen y trato a los adultos como me gustaría que me traten cuando sea vieja”, confesó. Para ella, el tiempo de cada persona es distinto y cada logro es valioso.

El accidente, la depresión y el largo proceso de recuperación la llevaron a encontrar su propósito: unir deporte, ciencia y humanidad para mejorar la vida de quienes muchas veces se sienten olvidados. “Si puedo ayudar a que alguien mantenga su autonomía, que se divierta, que se sienta visto y escuchado, para mí eso es éxito. Esto no es un trabajo: es lo que me llena”, dijo.

Ahora, María Pilar planea desarrollar cursos para entrenadores y familias, para que más personas puedan aprender a cuidar a adultos mayores con seguridad y respeto. Sueña con expandir su método, dar capacitaciones y seguir creciendo. “La vejez no es un obstáculo, es otra etapa de la vida que merece ser vivida plenamente. Y yo quiero acompañar a las personas para que así sea”, concluyó.