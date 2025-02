El club de los 90: tienen casi 100 años y encontraron en un podcast la manera de develar sus secretos para la vida

El entusiasmo por encontrarse llevó a que un grupo de diez integrantes de mujeres y hombres mayores de 90 años arrancara su primera reunión de 2025 a mediados de enero. Se juntaron en el Salón de Usos Múltiples del edificio de Belgrano en el que vive el anfitrión Alberto Chab, quien en mayo pasado puso en marcha la particular iniciativa. El rico intercambio de experiencias que se genera da lugar al exitoso podcast Noventa y Contando, que sólo en Instagram cuenta con 236 mil seguidores.

El disfrute por el espacio compartido había dado pie en los últimos días de diciembre pasado a un brindis de fin de año ampliado a sus hijos y nietos. “Los chicos sabían cosas de nosotros que les contaban sus abuelos cuando vuelven felices de cada reunión”, festeja Alberto, de 97 años.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Esa química que se genera en cada encuentro hizo que rápidamente se retomara la dinámica del grupo de mayores de 90 más allá de las incomodidades del calor del verano porteño.

Un grupo con historias

Cada uno de los diez integrantes tiene su impronta y su dinámica. Nélida, de 97 años, le da importancia a la actividad física. “Hago pilates dos veces por semana. Pero fuerte, eh”, exclama para dejar claro que no lo hace para cumplir sino con convicción, con ganas. Ese deseo logró superar las dudas que le generaban cómo se iba a sentir al retomar la actividad tras el intervalo de la pandemia. “El cuerpo es memorioso”, sentencia.

Mabel, de 92 años, parte de otro lugar para explicar por qué se siente con energía. “A las mujeres de nuestra generación no nos estaba permitido hablar de las emociones. A mí me sirvió mucho empezar terapia a mis 38 años. Al poco tiempo me empecé a dejar crecer el pelo, a usar mallas de dos piezas, a liberarme, a permitirme seducir”, marca como un punto de inflexión en su vida. “Me gustan las cosas nuevas, que te hagan pensar de otra manera, me rebela la gente que dice que no quiere pensar. Es hermoso pensar, te proyecta”, se entusiasma.

Las reflexiones y las historias de Nélida, Mabel y cada uno de los diez integrantes se desarrollan en las reuniones que tienen como punto de partida un disparador que lanza Alberto Chab a través del grupo de WhatsApp.

Gregorio, de 95 años, tuvo su espacio cuando el tema fue “ser vegetariano”. Les contó a sus compañeras y compañeros que “en el año 1949 estaba en medio de un tratamiento de salud que me era invasivo y encima no terminaba de dar resultados. En ese contexto me fui con unos amigos a Mar del Plata al Hotel Renacimiento, en el que a la noche médicos daban conferencias sobre la temática vegetariana. Le comenté mi problema a uno de los panelistas y me recomendó un tratamiento en base a una mezcla de ajo, cebolla y leche. Me dejé llevar y salió bien. A partir de ahí se ganaron mi confianza y empecé a ser vegetariano”, relata.

El grupo de WhatsApp por el que se comunican entre reunión y reunión se llama “Por Venir”, toda una filosofía de proyección, de un futuro. Alberto Chab siempre quiso que las reuniones sean presenciales y eso generó un primer filtro entre la mucha gente que se anotó en un principio para ser parte de esta experiencia.

Del grupo también es parte Mary, pareja de Alberto. Ella, de 90 años, enviudó hace siete años y él hace cinco. Ambos matrimonios fueron amigos durante décadas. Alberto se puso en contacto con Mary y se enamoraron.

“La sexualidad en nosotros, adultos mayores, es como cuando éramos más jóvenes, así de clarito”, define en forma tajante Mary, sin vueltas. “Quizás es porque estamos juntos hace dos años, pero las ganas están”, completa.

Por Venir y Noventa y Contando

Las vivencias, las reflexiones, el intercambio y el entusiasmo del grupo es lo que sirve de sustento al podcast Noventa y Contando. La génesis fue la inquietud de Alberto Chab, de juntar a mayores de 90 para preguntarse por qué están tan bien a una edad tan avanzada. Esa idea original generó una alquimia explosiva cuando su nieta Zoe, de 18 años, le propuso hacer un videíto de TikTok para lanzar su convocatoria. Por un lado, centenares de nonagenarios se pusieron en contacto. Por el otro, la viralización generó el interés mediático. “Fue un tsunami que no me esperaba”, reconoce Alberto, quien de inmediato comprendió que además de conformar el grupo, se podía grabar y difundir lo que generaban.

Del medio de la ola, surgió Guadalupe Camurati, de 26 años, quien se propuso hacer una nota para Luzu TV. “Mi intención fue registrar la reunión en acto. Tuve la posibilidad de estar en el primer encuentro. Allí me involucré y quise colaborar. Cuando Alberto me planteó si podía conseguir una cámara para registrar las reuniones, automáticamente me puse en marcha. En ese trabajo en común le propuse armar el formato de podcast, que me parecía el más apropiado para su dinámica, y se arrancó con esta hermosura”, explica a El Destape.

Para Alberto “TikTok era el sonido de cuando se golpea una puerta, pero en la medida en que mi nieta puso en marcha todo esto, de repente me encuentro con que lo que hacemos se mide en categorías en que jamás pensé como visualizaciones, reproducciones y todo un lenguaje nuevo para mí”, reconoce.

Guadalupe le propuso a Alberto y al grupo todo el nombre de “Noventa y Contando” para el podcast. “Tiene dos cosas que van de la mano: que siguen contando años los que participan y que cuentan sus experiencias”, describe.

A la hora de la realización, Guadalupe consideró que cada podcast contara con Alberto y un integrante del grupo que desarrollaran el tema que se trató en la reunión. “Me pareció que iba a quedar medio caótico un formato con todos juntos hablando”, agrega.

En la medida que el formato fue creciendo, terminó de armar un grupo de trabajo junto a Francisca Corti, Lua Bellezze y Antonella Coggiola. En cada podcast Camurati oficia de presentadora. “Más que nada para darle un inicio y un cierre”, apunta.

El trabajo con el grupo le llevó a Guadalupe algunos aprendizajes. “Tuve que acostumbrarme a no hablar tan acelerada, a modular bien porque algunos tienen problemas de audición, a no delirar con el lenguaje para ser clara”, admite.

El podcast no sólo va dirigido a adultos mayores. “En la comunidad de Instagram, la mayoría son mamis de entre 50 y 60. Por suerte en las redes los mensajes son amorosos, inspirados en lo que se genera a partir de las vivencias que transmite el grupo”, recoge Guadalupe.

Ese grupo que, más allá de lo que se genera en redes, se alimenta de las ganas de proyectar y de juntarse de personas con la sabiduría de quien reflexiona colectivamente sobre los más de noventa años de vida que transitan.