¿Es paro nacional de la CGT hoy 18 de diciembre?

La conflictividad social vuelve a escalar en Argentina. En rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha a Plaza de Mayo este jueves 18 de diciembre, en una señal de endurecimiento del vínculo entre el Ejecutivo y el movimiento obrero.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con protestas en todo el país, lo que impactará de lleno en la administración pública. El reclamo combina rechazo al contenido del proyecto oficial con demandas salariales urgentes y la defensa del empleo estatal.

¿Hay paro nacional hoy 18 de diciembre?

No hay un paro general convocado por la CGT, pero sí una jornada de protesta de alcance nacional. La central obrera impulsa una movilización a Plaza de Mayo, mientras que ATE sí decretó un paro nacional que afecta a organismos públicos en todo el país.

Desde el sindicalismo remarcan que es una acción coordinada para frenar una reforma que consideran regresiva. “No es modernización: es ajuste y precarización”, señalaron desde la CGT, en un comunicado en el que advirtieron que el proyecto “arrastra derechos históricos y golpea al movimiento obrero organizado”.

Marcha de la CGT y paro de ATE: horarios y puntos de concentración

ATE encabezará una movilización hacia Plaza de Mayo que partirá a las 13 desde Diagonal Norte y San Martín. Además, el gremio realizará concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales, lo que refuerza el carácter federal de la protesta.

La CGT, en tanto, no confirmó puntos de partida, pero sí informó que la concentración central será a las 15 frente a la Casa Rosada. Se espera una convocatoria numerosa, con la participación de múltiples organizaciones sindicales y sociales.

Los motivos del paro y el rechazo a la reforma laboral

ATE exige una reapertura inmediata de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años y rechaza la intención oficial de recortar un 10% la planta estatal. Pero el eje central del conflicto es el proyecto de reforma laboral.

“El proyecto no resulta compatible con el sistema democrático”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. “Hablan de crear empleo, pero proponen jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad”, agregó. En una comparación internacional, el dirigente señaló que mientras otros países amplían derechos laborales, Argentina “va a contramano del mundo”.

Desde la CGT coincidieron en el diagnóstico y alertaron que la iniciativa busca “trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”. El tono recuerda a otras grandes disputas laborales de la historia reciente, cuando reformas estructurales generaron masivas resistencias sindicales.

Qué servicios se verán afectados y quiénes se suman

El paro nacional de ATE impactará directamente en la administración pública, con suspensión de servicios durante la jornada. Además, las dos CTA confirmaron su adhesión a la movilización convocada por la CGT y se declararon en estado de movilización permanente.

También se suman la UTEP, CTERA, el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) y la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA), que anunció un paro nacional de 24 horas. Desde el sector de trabajadores de aplicaciones fueron contundentes: “El gobierno nos quiere esclavos. Necesitamos un paro general y un plan de lucha”.