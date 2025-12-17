Marcha de la CGT y Paro nacional de ATE 18 de diciembre: hora, mapa y servicios.

La marcha de la CGT y los principales gremios nacionales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que para el 18 de diciembre, se espera que sea masiva: miles de personas estarán en la Plaza de Mayo contra las políticas de desregulación económica y la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a movilizar hacia la Plaza de Mayo a las 15. Si bien las columnas principales gremiales llegarán pasado el mediodía, se espera que el tránsito en la zona del microcentro esté complicado desde la mañana.

13:00 hs: Es la hora clave. Distintos gremios concentrarán en puntos neurálgicos como la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo , y en las inmediaciones del Congreso.

Columna de Transporte: La CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) citó a las 13:30 frente a Vialidad Nacional (Roca 738) para marchar desde allí.

Las dos CTA: Tanto la CTA de los Trabajadores como la CTA Autónoma se sumarán a la marcha, por lo que se engrosarán las columnas que ingresarán a la Plaza.

Marcha de la CGT y Paro nacional de ATE 18 de diciembre: hora, mapa y servicios.

Paro de ATE: qué servicios se verán afectados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal. Esto impactará directamente en la atención al ciudadano:

Organismos Nacionales: No habrá atención al público (o será muy reducida) en dependencias de ANSES, PAMI y ministerios.

Aeropuertos: ATE tiene fuerte presencia en la ANAC (Aviación Civil). Si bien no hay cancelación total de vuelos confirmada, podrían registrarse demoras operativas.

Salud: En los hospitales públicos funcionarán las guardias mínimas para urgencias, pero se verán afectados los turnos programados y la atención en consultorios externos.

Transporte y Protocolo Antipiquetes

Un punto sensible es el funcionamiento de colectivos, trenes y subtes. La CATT adhirió a la marcha, pero no declaró un paro de actividades. Esto significa que habrá transporte público, aunque con posibles demoras y desvíos en la zona céntrica debido a la masividad de la convocatoria.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich ya advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales intentarán evitar los cortes totales de calles y puentes, lo que promete sumar tensión a una jornada que ya se anticipa caliente.