Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en diciembre 2025: el salario por día y por hora

Cuánto cobran las niñeras en diciembre

Diciembre es un mes clave para la economía de las niñeras y cuidadores de adultos. Quienes trabajen en relación de dependencia en casas particulares recibirán una liquidación reforzada por tres conceptos: el último aumento salarial del año (1,3%), un bono extraordinario por única vez y el pago del aguinaldo. Estos montos fueron oficializados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y aplican para todo el país.

Para quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas (categoría que engloba a niñeras y cuidadores de adultos), los salarios mínimos vigentes desde el 1 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Modalidad con retiro (la trabajadora no pernocta en el lugar de trabajo): Por hora: $3.383,53 Por día (8 horas): $27.068,24 Salario mensual (jornada completa): $427.806,54

Modalidad sin retiro (la trabajadora vive en la vivienda o tiene guardia pernoctando): Por hora: $3.783,33 Por día (8 horas): $30.266,64 Salario mensual (jornada completa): $476.745,56



Aclaración: estos valores corresponden al salario base. A ellos se les deben sumar los adicionales que correspondan por antigüedad (1% por año de servicio) o por trabajar en zonas desfavorables (30% extra en la Patagonia y partido de Patagones).

Empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

Empleadas domésticas: el bono extraordinario de noviembre y diciembre

El acuerdo paritario estableció un poco extraordinario no remunerativo que se abona en los últimos dos meses del año. El monto depende de las horas semanales trabajadas:

Hasta 12 horas por semana: $6.000 por mes (Nov y Dic).

Entre 12 y 16 horas por semana: $9.000 por mes (Nov y Dic).

Más de 16 horas por semana: $14.000 por mes (Nov y Dic).

Este bono se pagó en noviembre y se repite en diciembre. Cabe destacar que, según el acuerdo, estas sumas se incorporarán al salario básico a partir de enero de 2026, pasando a ser remunerativas.

Salarios de empleadas

El aguinaldo: cuándo se paga

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo del segundo semestre debe abonarse como límite el jueves 18 de diciembre de 2025.

¿Cómo se calcula? Corresponde al 50% de la mejor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. Para calcularlo, se toma como base el salario de diciembre (ya con el aumento del 1.3%) más todos los adicionales habituales (antigüedad, zona, horas extras).

Fórmula simple: Aguinaldo = Mejor salario mensual del semestre / 2

Plazo extendido: existe una tolerancia de 4 días hábiles, por lo que el pago podría regularizarse sin multas hasta el miércoles 24 de diciembre.

En resumen, la liquidación de diciembre para una niñera o cuidador con jornada completa sin retiro, por ejemplo, estará compuesta por: el salario mensual de $476.745,56 + el bono correspondiente a sus horas (ej: $14.000) + el aguinaldo (equivalente a la mitad de ese salario, es decir, $238.372,78), lo que representa un ingreso total significativamente mayor al de cualquier otro mes.