Mercado Pago lanza en Argentina su propio asistente de IA

La llegada de este asistente a Mercado Pago marca un nuevo salto en la incorporación de IA al ecosistema financiero local: no solo para responder preguntas frecuentes, sino para que la propia tecnología ejecute operaciones con mayor rapidez y seguridad, sin necesidad de navegar por menús tradicionales.

Qué puede hacer el asistente de IA de Mercado Pago

El asistente de Mercado Pago permite, entre otras acciones:

Pagar servicios o recargar saldo con comandos simples en lenguaje natural.

Enviar dinero o transferir a contactos usando texto o voz.

Consultar movimientos, saldos o vencimientos con respuestas claras.

Recibir explicaciones sobre funciones de la app, como promociones o beneficios disponibles.

La idea es que los usuarios puedan interactuar con la plataforma casi como si hablaran con una persona: por ejemplo, decir “Transferir $500 a Juan” o “¿Cuánto tengo disponible en mi cuenta?”, para obtener resultados de manera inmediata.

Cómo funciona y dónde está disponible

El asistente está integrado directamente dentro de la aplicación de Mercado Pago para dispositivos móviles.

Para usarlo:

Abrí la app de Mercado Pago en tu celular. Tocá el ícono de IA o el campo de búsqueda. Escribí o hablá tu instrucción (texto o voz). Confirmá la acción si el asistente lo solicita (especialmente en pagos o transferencias).

La función está disponible para todos los usuarios en Argentina mediante la versión más reciente de la aplicación, tanto en Android como iOS.

Por qué importa esta integración

Integrar inteligencia artificial directamente en una app de pagos responde a un cambio en el comportamiento del usuario, que hoy prefiere interacciones más intuitivas, simples y rápidas. Los asistentes de IA reducen la necesidad de navegar por múltiples menús y ayudan a evitar errores en tareas comunes como transferencias o pagos de servicios.

Además, al incorporar opciones de voz, la app se adapta a situaciones donde escribir no es conveniente, por ejemplo, al estar en movimiento o con las manos ocupadas.

Seguridad y control

Mercado Pago aclara que, aunque el asistente de IA interpreta comandos y simplifica operaciones, las acciones clave como transferencias o pagos requieren confirmación del usuario antes de ejecutarse. Esto busca equilibrar rapidez con seguridad y evitar operaciones involuntarias.

También se mantiene la obligación de verificar identidad mediante los mecanismos habituales de la aplicación, como huella dactilar, reconocimiento facial o PIN, según la configuración de cada usuario.

Qué cambia para los usuarios argentinos

Con esta novedad, Mercado Pago se suma a la tendencia global de integrar IA dentro de servicios financieros cotidianos, compitiendo con otras plataformas que ya ofrecen asistentes conversacionales o funciones predictivas.

Para el usuario, la ventaja concreta es menor fricción en tareas frecuentes, respuestas más claras y una experiencia más fluida al gestionar dinero, pagar servicios o consultar balances sin necesidad de dominar la interfaz tradicional.