Navidad

Manualidad económica, fácil y divertida: idea para decorar la mesa de Navidad con poco presupuesto

Así es cómo podés hacer un centro de mesa para decorar la mesa navideña: manualidad fácil, económica y divertida.

17 de diciembre, 2025 | 16.39

Decorar la mesa esta Navidad con una manualidad muy simple, económica y divertida es posible. Las redes sociales están llenas de personas creativas que comparten sus ideas de manualidades para hacer centros de mesa navideños, y esta es una de ellas.

Con esta manualidad, vas a poder hacer unos Papá Noel artesanales para colocar arriba de los platos de tus invitados, simplemente con blondas de papel y servilletas de tela rojas.

"Las blondas de papel son las que se usan mucho en repostería y manualidades. Las conseguís en cotillones, papeleras y supermercados. Yo usé de 12 pero si conseguís de 10 también te va a servir. Como referencia: 100 blondas me costarón tan solo 3 mil pesos", comentó Gastón Williams, el creador de la manualidad.

"Las servilletas son de Poliéster antimancha. Súper económicas y fáciles de limpiar. Para pegar usé silicona líquida que conseguís en librerías", aclaró. Se aconseja que mires el video completo para entender mejor el paso a paso.

Manualidad para decorar la mesa navideña

Materiales

  • Blondas blancas de papel (cantidad necesaria).

  • Un marcador negro.

  • Tijera.

  • Papel crepé rojo y pegamento tipo silicona líquida; o bien solamente marcador rojo (para dibujar la nariz de Papa Noel).

  • Servilletas de tela rojas (cantidad necesaria, las más económicas son de Poliéster).

El paso a paso

  1. Doblar una blonda por la mitad y hacer un tajo en el centro, por donde vas a meter la servilleta después.

  2. Dibujar los ojitos con el marcador negro.

  3. Hacer la nariz con una pelotita de papel crepé rojo (y pegarla debajo de los ojos) o con marcador rojo

  4. Doblar las servilletas como indica el video

  5. Acomodar la servilleta en el tajo de la blonda que armaste.

  6. ¡Listo! Colocá a Papa Noel arriba del plato.

