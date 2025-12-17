Manualidad económica, fácil y divertida: idea para decorar la mesa de Navidad con poco presupuesto.

Decorar la mesa esta Navidad con una manualidad muy simple, económica y divertida es posible. Las redes sociales están llenas de personas creativas que comparten sus ideas de manualidades para hacer centros de mesa navideños, y esta es una de ellas.

Con esta manualidad, vas a poder hacer unos Papá Noel artesanales para colocar arriba de los platos de tus invitados, simplemente con blondas de papel y servilletas de tela rojas.

"Las blondas de papel son las que se usan mucho en repostería y manualidades. Las conseguís en cotillones, papeleras y supermercados. Yo usé de 12 pero si conseguís de 10 también te va a servir. Como referencia: 100 blondas me costarón tan solo 3 mil pesos", comentó Gastón Williams, el creador de la manualidad.

"Las servilletas son de Poliéster antimancha. Súper económicas y fáciles de limpiar. Para pegar usé silicona líquida que conseguís en librerías", aclaró. Se aconseja que mires el video completo para entender mejor el paso a paso.

Manualidad para decorar la mesa navideña

Materiales

Blondas blancas de papel (cantidad necesaria).

Un marcador negro.

Tijera.

Papel crepé rojo y pegamento tipo silicona líquida; o bien solamente marcador rojo (para dibujar la nariz de Papa Noel).

Servilletas de tela rojas (cantidad necesaria, las más económicas son de Poliéster).

El paso a paso