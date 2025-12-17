Decorar la mesa esta Navidad con una manualidad muy simple, económica y divertida es posible. Las redes sociales están llenas de personas creativas que comparten sus ideas de manualidades para hacer centros de mesa navideños, y esta es una de ellas.
Con esta manualidad, vas a poder hacer unos Papá Noel artesanales para colocar arriba de los platos de tus invitados, simplemente con blondas de papel y servilletas de tela rojas.
"Las blondas de papel son las que se usan mucho en repostería y manualidades. Las conseguís en cotillones, papeleras y supermercados. Yo usé de 12 pero si conseguís de 10 también te va a servir. Como referencia: 100 blondas me costarón tan solo 3 mil pesos", comentó Gastón Williams, el creador de la manualidad.
"Las servilletas son de Poliéster antimancha. Súper económicas y fáciles de limpiar. Para pegar usé silicona líquida que conseguís en librerías", aclaró. Se aconseja que mires el video completo para entender mejor el paso a paso.
Manualidad para decorar la mesa navideña
Materiales
-
Blondas blancas de papel (cantidad necesaria).
-
Un marcador negro.
-
Tijera.
-
Papel crepé rojo y pegamento tipo silicona líquida; o bien solamente marcador rojo (para dibujar la nariz de Papa Noel).
-
Servilletas de tela rojas (cantidad necesaria, las más económicas son de Poliéster).
El paso a paso
-
Doblar una blonda por la mitad y hacer un tajo en el centro, por donde vas a meter la servilleta después.
-
Dibujar los ojitos con el marcador negro.
-
Hacer la nariz con una pelotita de papel crepé rojo (y pegarla debajo de los ojos) o con marcador rojo
-
Doblar las servilletas como indica el video
-
Acomodar la servilleta en el tajo de la blonda que armaste.
-
¡Listo! Colocá a Papa Noel arriba del plato.