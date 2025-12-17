Belén sigue en carrera para los Oscar: contra qué películas compite.

Belén, el drama argentino basado en una historia real, dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, entró en la "lista corta" de los premios Oscar, en la terna Mejor Película Internacional. Las nominaciones se conocerán el próximo 22 de enero y la argentina compite contra 14 películas que buscan un lugar entre las nominadas. La lista completa de contrincantes de Belén en la recta final de los Oscars, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Premios Oscar: "Lista corta" de seleccionadas como Mejor Película Internacional

El agente secreto (Brasil).

(Brasil). Fue solo un accidente (Francia).

(Francia). Sound of Falling (Alemania).

(Alemania). Homebound (India).

(India). The President’s Cake (Irak).

(Irak). Kokuho (Japón).

(Japón). All That’s Left of You (Jordania).

(Jordania). Valor sentimental (Noruega).

(Noruega). Palestine 36 (Palestina).

(Palestina). No Other Choice (Corea del Sur).

(Corea del Sur). Sirât (España).

(España). Late Shift (Suiza).

(Suiza). Left-Handed Girl (Taiwan).

(Taiwan). The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Belén está basada en la historia real de una mujer que es encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo y de la abogada que asume su defensa. La película adapta el libro Somos Belén (2019), escrito por Ana Correa, y cuenta con las actuaciones de Dolores Fonzi, Camila Plá, Laura Paredes y Julieta Cardinali. En la actualidad, la película puede verse en la plataforma Amazon Prime Video.

El estreno de Belén tuvo impacto mundial y figuras de todo el mundo reaccionaron a la conmovedora historia. Una de ellas fue la escritora Margaret Atwood (El cuento de la criada) se refirió a la película y sostuvo: "¡Felicitaciones a BELÉN, elegida por la Academia Argentina de Cine para representar al país en los Oscar! Cuenta la historia de una niña que fue al hospital por una hemorragia, donde le dijeron que había sufrido un aborto espontáneo, y luego fue acusada y condenada por haber provocado o realizado un aborto, y encarcelada. Tomó años desafiar y revertir esta falsa convicción. ¿Un destino inminente para las mujeres estadounidenses?".