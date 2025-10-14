Orgullo argentino: Margaret Atwood habló de la película Belén con un vaticinio inesperado.

La escritora Margaret Atwood, autora de la novela distópica El cuento de la criada, se pronunció en redes sobre la película argentina Belén, que fue elegida como representante argentina en la carrera hacia los premios Oscar. El comunicado de la autora y su afilada reflexión sobre la realidad política que se vive en Estados Unidos con respecto a la trama del filme dirigido por Dolores Fonzi.

A través de su cuenta de Twitter la escritora Margaret Atwood se refirió a la película Belén y sostuvo: "¡Felicitaciones a BELÉN, elegida por la Academia Argentina de Cine para representar al país en los Oscar! Cuenta la historia de una niña que fue al hospital por una hemorragia, donde le dijeron que había sufrido un aborto espontáneo, y luego fue acusada y condenada por haber provocado o realizado un aborto, y encarcelada. Tomó años desafiar y revertir esta falsa convicción. ¿Un destino inminente para las mujeres estadounidenses?".

Qué dijo Margaret Atwood sobre la película Belén.

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la audaz abogada que lo arriesga todo para llevar su controvertido caso, que sentará precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la difícil situación de Julieta se convierte en un punto crítico en la batalla contra un sistema legal conservador, lo que genera una oleada de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

La película Belén estará disponible en la plataforma Amazon Prime desde el 14 de noviembre, tras su paso por salas de cine. Actualmente, sigue proyectándose en salas seleccionadas y tiene buen recibimiento del público y la crítica especializada.

La carrera hacia los Oscars 2026: cuándo se anuncian las nominadas a Mejor Película Internacional

Tras la noticia, la película de Dolores Fonzi empieza su recorrido entre los 15 filmes internacionales que buscan integrar la lista de precandidatas en la categoría de Mejor Película Internacional. La fecha límite para la presentación es el 1 de octubre. El próximo 16 de diciembre se conocerán las 15 películas finalistas y si Belén pasa esta instancia, el 22 de enero de 2026 será cuando se anuncien las cinco películas nominadas en la terna.