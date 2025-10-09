Nobel de literatura: la editorial independiente argentina que cuenta con los libros del autor en su catálogo.

Este jueves 9 de octubre se conoció el ganador del premio Nobel de Literatura: el autor húngaro Lázsló Krasznahorkai fue galardonado. Según trascendió, fue reconocido entre los demás nominados "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte". Con este reconocimiento, muchas editoriales intentarán publicar los títulos, pero hay un sello argentino independiente que ya contaba con el nombre del autor en su catálogo, lo que demuestra una vez más el potencial cultural que tienen los pequeños sellos del país.

Se trata de Editorial Sigilo, la casa editorial que empezó a publicar la obra del autor en 2024. Primero con El último lobo, una nouvelle poco conocida que fue muy bien recibida por la prensa y los lectores. A fines de septiembre, publicaron Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, una joya literaria y un brillante y sereno homenaje a la cultura japonesa, como un vaticinio del premio que recibiría tan solo unos días después.

Lázsló Krasznahorkai es considerado una de las figuras más originales del panorama mundial. Tal como lo han señalado algunos de los escritores más influyentes, su obra trasciende las fronteras de la literatura y se convierte en una experiencia única.

De qué trata Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, el último libro publicado por Sigilo

El nieto del príncipe Genji llega a un monasterio budista abandonado al sur de Kioto. El hombre, que vive fuera del espacio y el tiempo, deambula por el sitio buscando un jardín secreto que ha conocido por un libro: el lugar más simple y perfecto donde se expresa el orden del mundo. El recorrido por patios, santuarios y jardines abre la mirada a las apariciones: el viento, un ginkgo, un perro, las aves, las pagodas y terrazas, pero también la matemática, el dolor, el tiempo. Fábula filosófica, meditación sobre la belleza y el infinito, Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río es una joya literaria y un brillante y sereno homenaje a la cultura japonesa.

Sobre el autor

Lázsló Krasznahorkai nació en 1954 en Gyula, Hungría. Estudió Derecho y Lengua y Literatura húngaras y, después de algunos años como editor, se convirtió en escritor. Abandonó la Hungría comunista en 1987 cuando viajó a Berlín Occidental para obtener una beca. A principios de la década de 1990, pasó largos períodos en Mongolia y China, y más tarde en Japón.

Mientras escribía la novela Guerra y guerra, viajó por Europa y vivió en el piso de Allen Ginsberg en Nueva York. Ahora vive recluido en las colinas de Szentlászló. Su primera novela, Tango satánico (1985), lo llevó al centro de la vida literaria húngara y sigue siendo su obra más conocida, junto con Melancolía de la resistencia, ambas llevadas al cine por su amigo, el director Béla Tarr.

Otras de sus obras traducidas al castellano son Ha llegado Isaías y Y Seiobo descendió a la Tierra. En marzo de 2004 recibió del Gobierno húngaro el Premio Kossuth, uno de los más prestigiosos de su país; en mayo de 2015, el Man Booker Internacional; en abril de 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea y en 2024 ha sido galardonado con el Premio Formentor de las Letras.