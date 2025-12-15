Un tribunal declara organización extremista al grupo ruso de punk Pussy Riot

FOTO DE ARCHIVO. La cantante de Pussy Riot Maria Alyokhina actúa en el escenario con su banda en The Junction, en Cambridge, Reino Unido

El grupo ruso de punk feminista y anti-Kremlin Pussy Riot fue designado organización extremista por un tribunal de Moscú el lunes, que prohibió su actividad dentro de Rusia a petición de la Fiscalía General.

La decisión, anunciada por el servicio judicial moscovita, se produce después de que en septiembre un tribunal condenara en rebeldía a penas de hasta 13 años de cárcel a cinco de las integrantes del grupo tras declararlas culpables de difundir mentiras sobre el ejército ruso.

Las integrantes del grupo, calificadas de "agentes extranjeros" por las autoridades, rechazaron entonces las acusaciones, alegando que tenían motivaciones políticas.

La banda, cuyos miembros se encuentran fuera de Rusia, saltó a la fama mundial en 2012 tras ser encarcelada por organizar una protesta contra el presidente Vladimir Putin en una catedral ortodoxa rusa de Moscú.

El grupo, que se opone a la guerra de Moscú en Ucrania, se ha convertido desde entonces en un símbolo de la acción de protesta contra el Kremlin.

Nadia Tolokonnikova, la fundadora del grupo, que se encuentra en Estados Unidos y cuya detención solicitan las autoridades rusas, le restó importancia el mes pasado a la medida de calificar al grupo de extremista.

"Si decir la verdad es extremismo, entonces nos alegramos de ser extremistas", escribió en la red social X.

Con información de Reuters