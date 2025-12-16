Racing le hizo una sorpresiva oferta a Costas para continuar: la clave en el mercado de pases

Racing le ofreció a Gustavo Costas una inesperada oferta de renovación. El DT evalúa la propuesta y marcó condiciones clave para el mercado de pases.

Racing movió fichas fuerte y sorprendió a propios y extraños: la dirigencia le ofreció a Gustavo Costas extender su contrato hasta 2028, momento en que finaliza el mandato de Diego Milito como presidente. La propuesta, inesperada incluso para el entorno del entrenador, ya está siendo analizada y el DT comenzó a marcar objetivos para el mercado de pases con la necesidad de refuerzos de jerarquía.

La reunión de este martes entre Jito Alonso, representante histórico de Costas, y Diego Cifarelli, tesorero del club, dejó una señal política contundente. Racing propuso renovar el vínculo del entrenador por tres temporadas, un plazo que va más allá de lo que se manejaba públicamente y que acompaña el ciclo completo de Milito como mandamás.

Según informó el diario Olé, la magnitud de la oferta generó sorpresa incluso en el entorno del DT. Hasta ahora, la idea inicial era una renovación más corta, hasta fines de 2026, algo que el propio Milito había deslizado en declaraciones públicas. Sin embargo, el respaldo al proyecto deportivo terminó inclinando la balanza.

El respaldo político y deportivo a Costas

La decisión de la directiva de "La Academia" no es aislada ni improvisada. Costas cuenta con un fuerte apoyo de los hinchas y viene de sostener un equipo competitivo durante toda la temporada 2025. Aunque el golpe de la final del Torneo Clausura ante Estudiantes dejó una herida abierta, en la dirigencia interpretan que el ciclo merece continuidad y un respaldo explícito.

Desde el club reconocieron a Olé que la propuesta busca enviar un mensaje claro puertas adentro y hacia afuera: Costas es el líder del proyecto. ESPN también informó que la reunión entre el agente de Costas y el tesorero del club generó un impacto positivo en el mundo racinguista, que esperaba la renovación del vínculo pero no por tres años.

El mercado de pases, la clave de la negociación

Si bien el aspecto económico no sería un obstáculo para la continuidad, en el club aseguraron a los medios nombrados anteriormente que el mercado de pases aparece como el punto central de la negociación.

Costas entiende que, para sostener la competitividad y dar el salto que se le reclama, Racing necesitará refuerzos de jerarquía. En los últimos dos mercados, las incorporaciones no terminaron de elevar el nivel del plantel, y el DT considera indispensable corregir ese rumbo para 2026.

Retener la base, otro pedido clave

Además de sumar calidad, el entrenador pretende que la dirigencia haga un esfuerzo por retener a los futbolistas que conforman la columna vertebral del equipo. La idea es evitar un recambio profundo que obligue a empezar de cero en un año cargado de competencias y una de las pirioridades será conservar a Santiago Sosa y Juan Ignacio Nardoni, aunque el DT sabe que no será sencillo si llegan ofertas.

Desde hace tiempo, Costas mantiene charlas con Sebastián Saja, director deportivo, sobre el armado del plantel y los perfiles buscados. La continuidad del proyecto deportivo está directamente ligada a esas decisiones.

Un DT que ya piensa en la pretemporada

Más allá de lo contractual, hay señales concretas de continuidad. Semanas atrás, el propio Costas dejó entrever su intención de seguir al frente del equipo al revelar que su hijo Federico, preparador físico, ya trabaja en la planificación de la pretemporada.

El regreso al trabajo está previsto para el 3 de enero en el Cilindro, con una etapa posterior de mayor exigencia física en el CIDE, el complejo de Ciudad del Este, Paraguay, un destino habitual para Racing en los últimos años. Detalles que no suelen aparecer cuando un ciclo está cerca de cerrarse.