Instagram cambia para siempre su app: así son los nuevos botones

Instagram volvió a meter mano en su interfaz y el último cambio ya está generando bastante ruido entre los usuarios. Meta comenzó a desplegar una modificación clave en la app que altera la forma de acceder a los mensajes directos (DMs), una de las funciones más usadas de la red social. El ajuste se está activando de manera progresiva y, en las últimas semanas, empezó a llegar a más cuentas sin previo aviso.

El cambio principal es claro: Instagram eliminó el acceso a los mensajes desde la parte superior de la pantalla y también la posibilidad de entrar deslizando hacia un costado. A partir de ahora, los DMs tienen un botón propio en la barra de navegación inferior, lo que obliga a modificar un hábito que los usuarios tenían incorporado desde hace años.

Dónde está ahora el botón de mensajes en Instagram

Con esta actualización, Instagram reemplazó el botón “+” para crear publicaciones por el clásico ícono del avión de papel. Ese nuevo acceso a los mensajes directos quedó ubicado en el centro de la barra inferior, una zona mucho más visible y pensada para las funciones de uso frecuente. Desde ahí se puede leer, responder o enviar mensajes sin pasar por la pantalla principal.

Este movimiento también provoca otro cambio importante: el botón para subir publicaciones ya no está abajo. Ahora aparece en la esquina superior derecha de la app, justo al lado del ícono de notificaciones. Es un ajuste que, si bien no elimina ninguna función, obliga a reaprender la navegación dentro de Instagram.

Para muchos usuarios, esta decisión no tiene demasiado sentido. La crítica más común apunta a la “memoria muscular”: los mensajes estuvieron durante años en el mismo lugar y el cambio rompe una dinámica ya naturalizada. Sin embargo, todo indica que la estrategia de Instagram es concentrar en la barra inferior las herramientas más utilizadas.

Con esta reorganización, la navegación queda ordenada así: feed principal, búsqueda, mensajes directos, Reels y perfil del usuario. El objetivo es que los DMs tengan un rol más protagónico dentro de la experiencia diaria.

La nueva ubicación del botón de mensajes se está habilitando de forma gradual y no depende de una actualización específica. Tener la última versión de la app instalada es clave, pero la activación es automática desde los servidores de Instagram. Por ahora, no existe ninguna opción para volver al diseño anterior.