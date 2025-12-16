El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal en el plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, también se sumó Legislación Penal de Diputados. El expediente ratificó el respaldo de los aliados y lo debatirá en la sesión especial de la Cámara baja, junto al presupuesto 2026 y el compromiso fiscal.

El proyecto, que el oficialismo sostiene que promoverá que los ahorristas saquen los "dólares del colchón", consiguió 44 firmas de 76 presentes. Al igual que con el presupuesto, LLA volvió a contar con el apoyo de sus socios del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo y bloques provinciales como Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y Elijo Catamarca.

La titular de la comisión de Legislación Penal, la diputada de LLA Laura Rodríguez Machado, informó que en la reunión informativa que se había realizado a la mañana se había incorporado al dictamen de mayoría el índice UVA como medida de actualización del umbral penal. También adelantó que hay "en estudio" sugerencias hechas por Unión por la Patria. Según se puntualizó, la iniciativa reorganiza el Régimen Penal Tributario, "redefiniendo los criterios para la configuración de los delitos fiscales y priorizando la intervención penal en los casos de evasión relevante, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas"; e "introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas".

En la comisión, la diputada oficialista Silvana Guidice se refirió al proyecto, más el del presupuesto y el compromiso fiscal y señaló: "Estos tres pilares que llevamos al recinto tiene que ver con el esfuerzo que han hecho los argentinos que trabajan y han podido lograr un ahorro a espaldas del Estado, para que se sientan protegidos".

Por su parte, el peronismo presentó un un dictamen de minoría. El expediente, explicado en la comisión por el diputado Guillermo Michel, propone una suba del “piso” de punibilidad, reparación integral y condonación permanente; multas formales de la ley de Procedimiento Tributario, sostener los pazos de prescripción para que el Fisco reclame impuestos y una Declaración Jurada Simplificada con “presunción” de legalidad.

"Abrió la billetera el Estado nacional", sugirió la diputada nacional de Unión por la Patria Sabrina Selva, que denunció que el Gobierno repartió "40 mil millones de pesos" a través de Aportes de Tesoro Nacional (ATN) en las últimas semanas antes del tratamiento del presupuesto 2026, repartidos a las provincias de Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. Estas jurisdicciones están gestionadas por gobernadores aliados a la Casa Rosada o, en el caso de Chaco, que fueron juntos con LLA en las elecciones legislativas y provinciales.

Finalmente, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) presentó uno dictamen de rechazo. "El ex diputado (José Luis) Espert se fue en motito, pero dejó su espiritu, su ley", lanzó la diputada Myriam Bregman, que recordó que el ahora ex legislador, vinculado con el presunto narco Fred Machado, había sido uno de los impulsores del proyecto.