Roberto Navarro: "Estoy en contra de la eliminación del Estatuto del Periodista"

El periodista y director de El Destape, Roberto Navarro, rechazó la ofensiva del Gobierno Nacional para eliminar el Estatuto del Periodista dentro de la reforma laboral que busca que apruebe el Congreso. "Estoy en contra de la derogación del Estatuto del Periodista y me sumo a cualquier lucha que hagan los periodistas por mantenerlo. Me parece imprescindible", declaró en El Destape 1070.

En Maldita Suerte, Navarro explicó los motivos de su posicionamiento en rechazo de la derogación del Estatuto del Periodista. "Yo soy un tipo que fui despedido de varios medios. Terminaron censurándome y no pude trabajar en ningún lado, siempre por cuestiones editoriales. Simplemente porque no estaban de acuerdo con que yo dijera determinadas cosas", contó.

Hoy, tras fundar y dirigir un grupo de medios, Navarro mantiene su apoyo al Estatuto del Periodista, uno de los puntos de la reforma laboral que comenzará a ser debatida en el Senado en los próximos días. "Todo el cuidado que pueda tener el periodista para no ser discriminado por sus ideas, por lo que quiere escribir o decir, todo el cuidado es poco", concluyó.

La precarización del periodismo

Luego, el periodista y director de El Destape destacó las condiciones en las que trabajan muchos periodistas hoy en día, con extensas jornadas laborales y sueldos por debajo de otros sectores. "A veces la gente cree que son privilegios. No son privilegios. El periodista es un trabajador, trabaja 20 horas por día. No es ningún privilegio. Se trata de cuidarlo para que el tipo pueda decir lo que quiere o acercarse lo más posible, digamos la verdad, porque todos tenemos nuestras restricciones", explicó.