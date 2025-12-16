Ángela Leiva hizo una fuerte confesión.

Ángela Leiva sorprendió al mostrarse completamente sincera al recordar uno de los hitos más importantes de su carrera artística. Invitada al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, la cantante de cumbia habló sin filtros sobre lo que sintió al subirse al escenario del mítico Madison Square Garden de Nueva York, donde se presentó junto a Los Ángeles Azules durante una gira por Estados Unidos en noviembre de 2022.

Durante la charla, Pergolini le preguntó si alguna vez imaginó, viniendo de Lanús, que terminaría cantando en ciudades como Londres o Nueva York. Leiva no dudó en responder desde la emoción y el asombro: recordó que tenía apenas 21 o 22 años cuando comenzó a viajar al exterior y confesó que, en ese momento, no terminaba de comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. "Eso fue tremendo porque ahí sí que estaba toda cagada", dijo la cantante sorprendiendo al conductor por su sinceridad.

Leiva explicó que la emoción y los nervios eran tan grandes que sentía la necesidad de compartir la noticia con cada persona que se cruzaba. “Me daban ganas de decirle a todo el mundo que iba a tocar ahí”, contó entre risas, y agregó una reflexión que resume el impacto de ese viaje en su vida: “Nunca estuve tan simpática como ese viaje”.

El cruce entre Ángela Leiva y Mario Pergolini

Durante la entrevista, Ángela Leiva también protagonizó un momento de tensión con Mario Pergolini cuando el conductor reaccionó con un gesto y la frase “Uh, canta cumbia”. La artista no dejó pasar el comentario y lo enfrentó en vivo: “Dijiste ‘Uh, cumbia, canta’. Y sí, ¿qué problema hay?”, retrucó, marcando su incomodidad. Aunque Pergolini intentó bajar el tono y explicó que solo hacía referencia al género musical, Leiva insistió en que el comentario reflejaba un prejuicio histórico hacia la cumbia.