Una nueva encuesta deja mal parado a Javier Milei.

Durante la emisión de Buen Día A24 (A24), Luis Novaresio y Pablo Rossi analizaron los resultados de una encuesta que evaluó los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei. El estudio midió distintos aspectos del Gobierno nacional, entre ellos la aprobación general, la imagen presidencial y, especialmente, la percepción social sobre la economía.

Al repasar los números en vivo, Novaresio destacó la paridad que muestran los datos en relación con la evaluación global del Ejecutivo. “Entre los que aprueban mucho es el 46,8% y los que desaprueban el 49,8%. Fijate qué interesante”, señaló. Luego se detuvo en la imagen del Presidente: “Sobre la imagen del presidente dice que 48,3% es buena y 49,5% es mala”, remarcó, subrayando lo ajustado del escenario.

Sin embargo, el conductor aclaró que el dato que más le llamó la atención fue el vinculado a la situación económica. “Lo que más me interesa es la economía. Dice que mejoró mucho solo el 26% y que empeoró mucho casi el 70%”, expresó Novaresio, marcando una diferencia clara entre el respaldo político y la percepción concreta del bolsillo.

El análisis de Pablo Rossi sobre el gobierno de Milei

A su turno, Pablo Rossi aportó una mirada interpretativa sobre esos resultados. “Es lógico que pase esto. Para poder rearmar todo lo destruido te va a llevar tiempo”, sostuvo el periodista. En esa línea, consideró que una parte importante del electorado mantiene su apoyo al rumbo del Gobierno pese a las dificultades actuales.

“Me parece que la gente votó que no quiere volver atrás. Muchos dicen que bancan esto aunque no les vaya bien, porque la verdad es que no va bien para el comerciante”, concluyó Rossi, sintetizando el clima social que refleja la encuesta: respaldo político con fuerte malestar económico.