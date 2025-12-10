Hasta Feinmann y Pablo Rossi se burlaron del papelón mundial que hizo Milei.

La llegada de Javier Milei a Oslo, Noruega, dejó una imagen que rápidamente se viralizó en las redes y que no pasó desapercibida para el periodismo local. El mandatario, que viajó para presenciar la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, descendió de la aeronave vistiendo, inesperadamente, el conjunto deportivo de YPF.

La situación generó risas y comentarios de asombro durante el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en la pantalla de A24. Acostumbrados a analizar la agenda política, esta vez los conductores se detuvieron en el "outfit" presidencial que rompió con cualquier molde diplomático.

"Lo vi llegar al Presidente con el buzo de YPF", lanzó Rossi, todavía sorprendido por las imágenes que llegaban desde Europa. Feinmann, entre risas, validó la observación: "Fue impresionante. Con el mameluco".

La falta de protocolo de Milei

La charla derivó en la practicidad de la prenda frente al clima nórdico. "¿Habrá viajado con eso? Porque hace frío", se preguntó Rossi. A lo que Feinmann, intentando justificar la elección estética del líder libertario, acotó: "Debe haber viajado con el mono ese, es muy cómodo. Hace frío, pero para viajar debe ser cómodo el mono ese. El enterito".

Feinmann habló sobre la llegada de Javier Milei a Oslo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los periodistas fue la total despreocupación de Milei por las formas, en contraste con la rigidez habitual de sus propios analistas. "No le importa nada, cero. Cero protocolo, cero vestimenta. Nosotros que somos medio pitucos...", reconoció Rossi, admitiendo el choque cultural. "Cuando lo vi con el mameluco de YPF dije 'qué bárbaro'", insistió Rossi, mientras que Feinmann cerró el momento con una definición que resume la relación de los medios con el estilo del mandatario: "Qué personaje".