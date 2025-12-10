Desde Olga le respondieron a Nico Occhiato por sus dichos.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de los Martín Fierro del Streaming, donde se premiará a lo mejor de esta novedosa industria. La gala será transmitida por Olga, así como también por Telefé, contando con una enorme variedad de ternas. Sin embargo, una de ellas llamó la atención: la de la Mejor Comunidad. ¿El motivo? La gente es quien vota, pagando para tener ese derecho.

Lo mencionado fue criticado por varios, incluido Nico Occhiato, creador de Luzu TV: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos". Bernarda Cella, una de las dueñas y creadoras de OLGA junto a Migue Granados, decidió emitir su opinión al respecto.

La respuesta de Olga a las críticas contra el Martín Fierro del Streaming

En primera medida, Bernarda señaló en Puro Show (El Trece): "La verdad es que nos llamó mucho la atención la polémica. Primero que es una transmisión que hacemos entre OLGA y Telefe con muchísimo esfuerzo. Todos saben lo que cuesta hacer un Martin Fierro. Es la primera vez que se hace el de streaming, nosotros estamos muy contentos".

Tras ello, deslizó: "Nos encantaría que todos los canales nos apoyen porque es algo que es para todos. El año que viene tal vez lo hace otro canal y nosotros vamos a estar ahí apoyando porque creemos que nos suma mucho a todos. Es un premio al que invitamos a 600 personas, es con cena y va a ser de gran magnitud, como los de la tele".

Respecto a la polémica en torno al premio a Mejor Comunidad, opinó: "Es un gasto enorme, así que nos llama la atención. Lo de los premios votados por la gente se hace desde hace un montón de tiempo, en los Martín Fierro de la Gente, los Premios Gardel, o en programas de televisión como La Voz y Gran Hermano".

Finalmente, al ser consulta sobre si lo que expresó Occhiato podría deberse a celos, esquivó la polémica y reiteró: "Me hubiese gustado que todos los canales de streaming tiremos para el mismo lado".