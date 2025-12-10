Israel fue el país que más periodistas asesinó en el mundo por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, Israel encabeza la lista más oscura del periodismo mundial. Según el informe anual publicado este martes por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Israel es el país que más trabajadores de prensa mató en 2025: fue responsable directo de la muerte de 29 periodistas palestinos en el marco de su masiva ofensiva contra la Franja de Gaza, que ya muchos denuncian como un genocidio contra los palestinos.

El reporte detalla que, a nivel global, 67 periodistas fueron asesinados en el último año (uno más que en 2024). Sin embargo, el dato que expone la brutalidad de la guerra en el enclave palestino es que el 43% de esas muertes fueron ejecutadas por el ejército israelí.

Desde RSF fueron tajantes al desmentir la narrativa de los "accidentes" en zonas de conflicto. "¡Acá es donde conduce el odio a los periodistas!", exclamó Thibaut Bruttin, director general de la ONG. En un comunicado citado por Al Jazeera, Bruttin sentenció: "Murieron 67 periodistas este año, no por accidente ni como víctimas colaterales. Fueron asesinados, atacados por su trabajo".

El directivo culpó al "fracaso" de las organizaciones internacionales y a la caída en el "coraje de los gobiernos" para proteger a la prensa. Su frase final resume el clima de impunidad: "Los periodistas no simplemente mueren; los matan".

El ataque al hospital y la censura

Entre los casos documentados, Al Jazeera recordó el ataque más mortífero del año en el territorio ocupado: un bombardeo de "doble impacto" (double-tap strike) contra un hospital en el sur de Gaza el pasado 25 de agosto. En ese operativo murieron cinco periodistas, incluido Mohammad Salama, fotógrafo de la cadena qatarí, junto a colaboradores de agencias internacionales como Reuters y AP.

A la violencia física se suma el bloqueo informativo: Israel mantiene la prohibición de ingreso a periodistas extranjeros a Gaza, salvo que acepten recorridos "estrictamente controlados" por el ejército, a pesar de los reclamos de todos los organismos de libertad de expresión.

El mapa del peligro para la prensa

Si bien Gaza es el epicentro de la violencia contra la prensa, el informe de RSF señala otros puntos rojos en el mapa:

México se ubicó como el segundo país más peligroso del mundo, con 9 periodistas asesinados en 2025.

Le siguen Sudán (4 muertos) y una Ucrania devastada por la guerra iniciada por la invasión rusa (3 muertos).

En cuanto a la persecución judicial, China se mantiene como la mayor cárcel de periodistas del mundo, con 121 reporteros tras las rejas, seguida por Rusia (48) y Myanmar (47). Hasta el 1 de diciembre de 2025, había un total de 503 periodistas detenidos en 47 países.