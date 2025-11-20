Averiguá quién dejó de seguirte en Instagram en 6 pasos

Existe un truco para poder acceder a la información.

Un nuevo truco que se volvió viral en TikTok permite saber, de manera rápida y sin apps externas, qué usuarios te dejaron de seguir en Instagram. Una usuaria compartió un código que, al pegarlo en la versión web de la red social, muestra automáticamente el listado completo de cuentas que no te devolvieron el follow. La solución se volvió furor porque Instagram no ofrece una forma directa de consultar esta información.

En redes sociales, uno de los reclamos más frecuentes es justamente la dificultad para identificar quién no te sigue de vuelta. Hasta ahora, la única opción era entrar perfil por perfil y revisar manualmente. Pero este nuevo método, que combina las funciones del navegador con un script en PHP, simplifica todo el proceso y te permite obtener el listado en segundos.

Cómo saber quién te dejó de seguir en Instagram

La creadora de contenido conocida como Onlinemami publicó un tutorial que ya acumula miles de consultas. Según explicó, muchas personas desconocían esta herramienta y por eso detalló un paso a paso sencillo que cualquiera puede aplicar desde una computadora. Estos son los pasos:

Ingresar a Instagram desde la versión web. Hacer clic derecho en cualquier sector de la pantalla y seleccionar “Inspeccionar”. Acceder a la ventana donde aparece el backend y frontend del sitio, con toda la estructura del código. En el menú superior de esa sección, elegir la pestaña “Console”. Pegar en ese espacio el código provisto en TikTok. Presionar Enter para ejecutar el script.

El truco se volvió popular por su practicidad y porque no requiere instalar apps de terceros.

Al instante, aparecerá una lista detallada de todos los usuarios que seguís y que no te siguen de vuelta. Ese listado también se puede copiar y pegar en cualquier procesador de texto para guardarlo o revisarlo más tarde.

El código detrás del truco

La herramienta que se viralizó consiste en un fragmento de código desarrollado en PHP, pensado para leer y organizar la información que Instagram muestra en la versión web. Básicamente, el script recopila datos públicos del perfil y los ordena para mostrar quién no te devolvió el follow.

Si bien no es una función oficial de Instagram, el truco se volvió popular por su practicidad y porque no requiere instalar apps de terceros, algo que siempre implica riesgos de seguridad.

El código completo es:

function getCookie(b){let c=`; ${document.cookie}`,a=c.split(`; ${b}=`);if(2===a.length)return a.pop().split(";").shift()}function sleep(a){return new Promise(b=>{setTimeout(b,a)})}function afterUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24","after":"${a}"}`}function unfollowUserUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/web/friendships/${a}/unfollow/`}let followedPeople,csrftoken=getCookie("csrftoken"),ds_user_id=getCookie("ds_user_id"),initialURL=`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24"}`,doNext=!0,filteredList=[],getUnfollowCounter=0,scrollCicle=0;async function startScript(){for(var c,d,e,b,f,g=Math.floor;doNext;){let a;try{a=await fetch(initialURL).then(a=>a.json())}catch(h){continue}followedPeople||(followedPeople=a.data.user.edge_follow.count),doNext=a.data.user.edge_follow.page_info.has_next_page,initialURL=afterUrlGenerator(a.data.user.edge_follow.page_info.end_cursor),getUnfollowCounter+=a.data.user.edge_follow.edges.length,a.data.user.edge_follow.edges.forEach(a=>{a.node.follows_viewer||filteredList.push(a.node)}),console.clear(),console.log(`%c Progress ${getUnfollowCounter}/${followedPeople} (${parseInt(100*(getUnfollowCounter/followedPeople))}%)`,"background: #222; color: #bada55;font-size: 35px;"),console.log("%c This users don't follow you (Still in progress)","background: #222; color: #FC4119;font-size: 13px;"),filteredList.forEach(a=>{console.log(a.username)}),await sleep(g(400*Math.random())+1e3),scrollCicle++,6