Los descuentos en 0km en diciembre.

Como ocurre todos los años, en noviembre y diciembre el mercado de autos 0 km comienza a mostrar una caída en las ventas, y este año no fue la excepción. Aunque 2025 se perfila como el mejor año desde 2018, con un total de 774.571 unidades, la temporada de fin de año refleja una baja significativa en las operaciones. Ante esto, las marcas lanzan importantes descuentos y planes de financiación.

El mes pasado se patentaron 34.905 vehículos, lo que representa una caída del 33 por ciento respecto a octubre y un 3,6 por ciento menos que en noviembre de 2024. En promedio, diciembre suele registrar una baja intermensual del 40 por ciento en los últimos cinco años, una tendencia que se repite y preocupa a concesionarios y fabricantes.

Para contrarrestar esta caída, las automotrices y concesionarios lanzan promociones y descuentos más atractivos que en cualquier otro momento. Hyundai y Kia son las dos marcas que anunciaron rebajas oficiales para diciembre, aunque también existen ofertas directas en concesionarios para compras al contado.

Hyundai sorprendió con descuentos de hasta $1,2 millones en el HB20, uno de los modelos más accesibles del mercado. Además, sus SUV presentan rebajas interesantes: el Creta se ofrece a US$ 33.500 con una baja de US$ 1.500, mientras que la Tucson 4x2 bajó US$ 1.000 y se vende a US$ 47.000. La mayor reducción la sufrió el Santa Fe 2.5 Turbo 4x4, que pasó de US$ 79.000 a US$ 70.900, gracias a la actualización del impuesto interno.

Marca por marca: financiación sin interés para comprar un 0km

Kia mantiene una bonificación de $2.000 en el SUV compacto Seltos, con un precio estable de US$ 34.000. Además, ofrece financiamiento sin interés a través del banco Santander, con líneas de crédito UVA 0% que permiten cuotas en 12 y 18 meses por montos que llegan hasta $24.700.000. El K3, lanzado en marzo de 2025, también mantiene su precio y financiamiento sin interés hasta $20.000.000.

Los planes de financiación sin interés son clave para sostener la demanda, a pesar de la caída desde junio. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en octubre el 43,1% de las ventas (22.533 unidades) se concretaron mediante créditos.

Las marcas ofrecen diversas opciones para facilitar la compra. Citroën, por ejemplo, tiene una tasa 0 por ciento (Tasa Express) para toda su gama con plazos de hasta 36 meses y líneas especiales para modelos como Aircross Feel PK T200, Basalt, C3 Aircross y Jumpy.

DS propone financiamiento a tasa 0 por ciento hasta $30.000.000 en 12 meses, con alternativas para montos mayores y créditos UVA para el DS 7 con tasa 0% y hasta $40.000.000 en 12 meses.

Fiat ofrece financiación UVA sin interés a 24 meses de hasta $12.000.000 y opciones con tasa fija 0% para montos menores a 18 meses. Para la pickup Titano, hay planes exclusivos con tasas del 6,9% y 0% según el plazo y monto.

Jeep destaca con tasa fija 0% para los modelos Renegade, Compass y Commander en todas sus versiones, además de préstamos UVA sin interés de hasta $30.000.000 y financiamiento especial para versiones específicas.

Peugeot redujo una de sus líneas de crédito a tasa 0%, ofreciendo hasta $24.000.000 para modelos como 208, Partner y 2008, mientras que otras opciones incluyen tasas más altas para modelos específicos y montos mayores.

Ram, marca de pickups de Stellantis, ofrece financiamiento a tasa fija 0% de hasta $10.000.000 y préstamos UVA sin interés hasta $30.000.000 para la Rampage, además de alternativas para toda su gama. Renault también sumó financiación a tasa 0% para casi todos sus modelos, con montos que varían según el vehículo, incluyendo opciones para híbridos, eléctricos y pickups nacionales, con plazos que van de 18 a 24 meses.