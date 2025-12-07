Ford Argentina lanza la nueva Ranger con nuevo motor y la mejor tecnología

La nueva Ford Ranger que se fabrica en Argentina y que suma un motor más potente.

Ford Argentina sumó a su catálogo una nueva versión de la pickup Ranger, la V6 XLT, que se fabrica en la planta de General Pacheco. Este lanzamiento amplía la oferta de motores V6 en la gama, que hasta ahora solo estaba disponible en los niveles Limited+ y XLS.

El corazón de esta variante es un motor 3.0 litros turboalimentado que genera 250 caballos de fuerza y un torque de 600 Nm. Además, viene acompañado de una caja automática de 10 velocidades y tracción 4x4, una combinación que promete potencia y versatilidad para distintos tipos de uso.

La Ranger V6 XLT se posiciona un escalón por encima del XLS, ofreciendo mayor sofisticación en tecnología y confort. Integra el paquete Ford Co-Pilot 360, que incluye asistencias a la conducción como mantenimiento de carril, freno autónomo de emergencia con detección de peatones y control automático de luces altas, además de contar con 7 airbags para mayor seguridad.

En materia de confort, esta versión incorpora tapizados de cuero ecológico y un asiento del conductor con ajuste eléctrico en 8 direcciones. También suma un volante forrado en cuero y espejo retrovisor fotocromático que mejora la visibilidad durante la conducción nocturna.

Cuánto vale la nueva Ford Ranger

El equipamiento tecnológico no se queda atrás: sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, espejos exteriores plegables eléctricamente, faros antiniebla LED y cargador inalámbrico para teléfonos son parte del paquete. La conectividad está asegurada con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de un tablero digital de 8 pulgadas y una central multimedia táctil de 10 pulgadas con cámara de marcha atrás.

Esta nueva versión ya está disponible en concesionarios oficiales de Ford en Argentina con un precio sugerido de $79.950.000. Para tener un parámetro, la versión XLS con motor V6 cuesta $69.955.300 y la Limited+ alcanza los $87.048.970.

En cuanto a inversión, Ford destinó 870 millones de dólares para la producción de la Ranger. 580 millones iniciales y los 120 más que se agregaron posteriormente para la fabricación de motores uno de ellos, el V6.

Además de un aporte adicional de 170 millones para desarrollar una versión híbrida enchufable que comenzará a fabricarse a partir de 2027, marcando un paso hacia la electrificación en el segmento.